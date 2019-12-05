Усачева – о своем выступлении в Турине: Уже нет страха, спокойно выступаю Турнир завершится 8 декабря.

Загрузка...

Россиянка Дарья Усачева оценила свое выступление в короткой программе в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию. Напомним, спортсменка из РФ заняла 2-е место. Лучшей оказалась американка Алиса Лю.

«День сегодня был хороший. С утра хорошее настроение, много сил. Не было ощущения, что сегодня главный старт сезона. Довольна собой, справилась с прокатом. Считаю, что улучшилась по сравнению с прошлыми прокатами. Уже нет страха перед соревнованиями, спокойно выступаю

Мы с Камилой Валиевой дружим, хорошо общаемся вне льда. Не акцентирую внимания на том, кого считают лучшим.

Какие прыжки буду изучать? Планирую в будущем разучить тройной аксель», – цитирует Усачеву Sport24.ru.