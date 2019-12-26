Павел Ростовцев: Внештатная ситуация не должна сказаться на настрое Медведевой Фигуристка повредила ботинок конька на тренировке на чемпионате России.

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев прокомментировал ситуацию с коньками двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Напомним, 20-летняя российская фигуристка повредила ботинок конька на тренировке перед короткой программой на чемпионате России в Красноярске.

«Уверен, что эта внештатная ситуация не должна сказаться на ее настрое, – приводит ТАСС слова Ростовцева. – Спортсмен силен не только физически, но и психологически, он и его команда должны быть к этому готовы прежде всего ментально, материально – это второй вопрос».

В нынешнем сезоне 20-летняя Медведева заняла пятое место на этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне и второе – на «Кубке Ростелеком» в Москве.

Короткая программа у женщин пройдет в пятницу. Начало прокатов – 15:30 (мск).

В прошлом сезоне Медведева заняла на чемпионате России седьмое место.