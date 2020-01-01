Алина Загитова: Самое главное в 2019-м – наше общее с великими тренерами золото чемпионата мира Российская фигуристка подвела итоги 2019 года.

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Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова подвела итоги 2019 года и поздравила своих подписчиков с Новым годом.

«2019 год был ярким годом, и я его запомню на всю свою жизнь так же, как и олимпийский 2018.

Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное – это золото на чемпионате мира в Японии – наше общее золото с моими великими тренерами Этери Георгиевной (Тутберидзе), Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) и Сергеем Викторовичем (Дудаковым). В конце года я хочу сказать спасибо, в первую очередь, именно вам – только с вашей поддержкой, наставничеством, заботой и терпением я смогла завоевать свой четвертый золотой титул в фигурном катании.

А также спасибо всем окружающим меня людям и болельщикам, которые весь год были рядом и переживали за меня. И традиционно поздравляю всех и каждого с наступающим новым 2020 годом и хочу всем пожелать крепкого здоровья, спортивного настроения и движения вперед к своим мечтам. С Новым 2020 годом», – написала Загитова в инстаграме.

Напомним, в 2019 году Загитова впервые в своей карьере выиграла золото чемпионата мира. 13 декабря 17-летняя фигуристка объявила о том, что не будет выступать до конца нынешнего сезона.