Алина Загитова: Самое главное в 2019-м – наше общее с великими тренерами золото чемпионата мира
Российская фигуристка подвела итоги 2019 года.
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Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова подвела итоги 2019 года и поздравила своих подписчиков с Новым годом.
«2019 год был ярким годом, и я его запомню на всю свою жизнь так же, как и олимпийский 2018.
Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное – это золото на чемпионате мира в Японии – наше общее золото с моими великими тренерами Этери Георгиевной (Тутберидзе), Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) и Сергеем Викторовичем (Дудаковым). В конце года я хочу сказать спасибо, в первую очередь, именно вам – только с вашей поддержкой, наставничеством, заботой и терпением я смогла завоевать свой четвертый золотой титул в фигурном катании.
А также спасибо всем окружающим меня людям и болельщикам, которые весь год были рядом и переживали за меня. И традиционно поздравляю всех и каждого с наступающим новым 2020 годом и хочу всем пожелать крепкого здоровья, спортивного настроения и движения вперед к своим мечтам. С Новым 2020 годом», – написала Загитова в инстаграме.
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