Ксения Синицына: Рассчитывала на первое место, но допустила обидную ошибку Соревнования проходят в Лозанне (Швейцария).

Российская фигуристка Ксения Синицына осталась недовольна своим выступлением на Юношеской Олимпиаде.

Напомним, 15-летняя спортсменка выиграла серебряную медаль по итогам одиночной программы.

«Рассчитывала на первое место, но допустила обидную техническую ошибку. Не скажу, что сильно волновалась, но уже ничего не поделаешь. Юношеские Олимпийские игры – это опыт. Серебро – хорошо, но буду работать дальше, чтобы показывать результат лучше», – сказала Синицына пресс-службе Олимпийского комитета России.