Ксения Синицына: Рассчитывала на первое место, но допустила обидную ошибку

Российская фигуристка Ксения Синицына осталась недовольна своим выступлением на Юношеской Олимпиаде.
Напомним, 15-летняя спортсменка выиграла серебряную медаль по итогам одиночной программы.
«Рассчитывала на первое место, но допустила обидную техническую ошибку. Не скажу, что сильно волновалась, но уже ничего не поделаешь. Юношеские Олимпийские игры – это опыт. Серебро – хорошо, но буду работать дальше, чтобы показывать результат лучше», – сказала Синицына пресс-службе Олимпийского комитета России.
Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном Российский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator. 28.12.2019 17:00 ММА Усачев Владислав Дмитрий Баринов: Сделал все и даже больше, чтобы в отпуске выполнить наказ Семина Один из новых лидеров «Локомотива» перед началом зимних сборов уже не ощущает последствий травмы ноги. 13.01.2020 18:15 Футбол Григорьевская Юлия Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Два титула и полуфинал сборной. Россияне шикарно начали новый сезон Начало нового сезона принесло России сразу два титула – отличились Андрей Рублев и Екатерина Александрова. А также уверенное выступление сборной в новом командном турнире – Кубке ATP. «Советский спорт» – о том, чем запомнились первые недели 2020 года. 12.01.2020 19:00 Теннис Мысин Николай Растворились в тумане. Россиянки провалили спринт в Оберхофе В первой гонке 2020 года лишь одна наша девушка сумела пробиться в топ-20. Светлана Миронова с двумя промахами стала 19-й в спринте. 09.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай «Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав «Ключевой момент матча – пятиминутное большинство, которое мы провалили» Комментарии игроков и главных тренеров московского «Динамо» и ЦСКА после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором армейцы на выезде победили со счетом 4:1. 08.01.2020 21:00 Хоккей Кузютина Елена Ковальчук впервые забил за «Монреаль» и догнал Павла Буре А ведь «Монреаль» не прогадал, заключив 3 января контракт до конца сезона с Ильей Ковальчуком на минимальную сумму в 700 тысяч долларов. 12.01.2020 13:00 Хоккей Славин Виталий