Петр Гуменник: Я рад, что после череды неудачных стартов показал достойный результат

– Я доволен прокатом, несмотря на ошибку на четверном сальхове. Рад, что после череды неудачных стартов смог показать достойный результат. По сравнению с прошлым первенством я выступил лучше, набрал больше баллов. Есть прогресс, и это главное. На самом деле, я просто не думал о своем первом месте после короткой программы. Потому что, кажется, вся первая шестерка откатала чисто. Отрыв был небольшой, я знал, что все решится в произвольной, и настраивался на хороший прокат, – цитирует фигуриста Sport24.ru.
Напомним, что Гуменник стал обладателем серебряной медали, набрав по итогам двух программ 258,42 балла. Золотую медаль завоевал Даниил Самсонов (261,22). Тройку лучших замкнул Андрей Мозалев (250,07).
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