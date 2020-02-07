Петр Гуменник: Я рад, что после череды неудачных стартов показал достойный результат Российский фигурист Петр Гуменник прокомментировал свое выступление в произвольной программе на первенстве России среди юниоров, проходящем в Саранске.

– Я доволен прокатом, несмотря на ошибку на четверном сальхове. Рад, что после череды неудачных стартов смог показать достойный результат. По сравнению с прошлым первенством я выступил лучше, набрал больше баллов. Есть прогресс, и это главное. На самом деле, я просто не думал о своем первом месте после короткой программы. Потому что, кажется, вся первая шестерка откатала чисто. Отрыв был небольшой, я знал, что все решится в произвольной, и настраивался на хороший прокат, – цитирует фигуриста Sport24.ru.

Напомним, что Гуменник стал обладателем серебряной медали, набрав по итогам двух программ 258,42 балла. Золотую медаль завоевал Даниил Самсонов (261,22). Тройку лучших замкнул Андрей Мозалев (250,07).