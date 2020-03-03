Евгения Медведева: Даже когда закончу соревноваться, я не брошу фигурное катание Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что никогда не думала о том, чтобы уйти из фигурного катания.

- Никогда не думала, никогда. Я думаю, что это до конца моей жизни. Будь то тренерство, катание в шоу или какая-то деятельность общественная, что-либо, создание чего-то своего. И даже когда я закончу соревноваться, я не брошу фигурное катание, я люблю это, - передает слова фигуристки группа Евгении Медведевой «ВКонтакте».

Ранее Медведева рассказала о самом сложном моменте в жизни.