Брайан Орсер: Должен закончиться этот сезон, чтобы Медведева смогла сосредоточиться на следующем Брайан Орсер, тренер Евгении Медведевой, рассказал о состоянии российской фигуристки.

- Имейте терпение. Она работает над несколькими новыми вещами в хореографии. Ей очень важны ее фанаты. Должен закончиться этот сезон, чтобы она смогла сосредоточиться на следующем, цитирует Орсера «РИА Новости».

Ранее двукратная чемпионка мира рассказала, что никогда не думала о том, чтобы уйти из фигурного катания.