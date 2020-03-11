Правительство Квебека запретило проведение чемпионата мира по фигурному катанию

На сегодняшней пресс-конференции министр здравохранения канадской провинции Квебек Даниэлль Макканн заявила об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта. Об этом сообщает Montreal Gazette. Причина – риск распространения коронавируса.
В соревнованиях должны были принять участие 200 фигуристов из 50 стран мира, однако у многих из них возникли проблемы с путешествием в Канаду, поскольку из-з эпидемии коронавируса многие страны ограничили въезд и выезд, а также международное авиасообщение.
В Канаде министерство здравоохранение рекомендовало гражданам воздержаться от поездок за рубеж, а также мониторить состояние своего здоровья в течение 14 дней и сдавать соответствующие анализы после возвращения из-за границы.
7 марта был отменен женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в канадских городах Галифакс и Труро с 31 марта по 10 апреля.
Международный союз конькобежцев на данный момент еще не опубликовал официального заявления по поводу отмены чемпионата мира по фигурному катанию.
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