ISU: Чемпионат мира по фигурному катанию может состояться не раньше октября Правительство Квебека запретило проведение соревнований в Монреале с 16 по 22 марта.

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на запрет правительства канадской провинции Квебек на проведение чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале с 16 по 22 марта.

В ISU отметили, что понимают беспокойство канадских властей по поводу распространения коронавируса COVID-19. В официальном заявлении союза сказано, что в течение ближайших недель будут проведены консультации со всеми партнерами ISU, властями Квебека и Skate Canada (канадской федерацией фигурного катания).

Возможно, что чемпионат мира по фигурному катанию все-таки будет проведен в Монреале в нынешнем году, однако соревнования состоятся не раньше октября.