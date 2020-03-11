ISU: Чемпионат мира по фигурному катанию может состояться не раньше октября - Советский спорт
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11 марта 2020 23:50Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

ISU: Чемпионат мира по фигурному катанию может состояться не раньше октября

Правительство Квебека запретило проведение соревнований в Монреале с 16 по 22 марта.

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на запрет правительства канадской провинции Квебек на проведение чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале с 16 по 22 марта.

В ISU отметили, что понимают беспокойство канадских властей по поводу распространения коронавируса COVID-19. В официальном заявлении союза сказано, что в течение ближайших недель будут проведены консультации со всеми партнерами ISU, властями Квебека и Skate Canada (канадской федерацией фигурного катания).

Возможно, что чемпионат мира по фигурному катанию все-таки будет проведен в Монреале в нынешнем году, однако соревнования состоятся не раньше октября.

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