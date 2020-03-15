Клуб Евгении Медведевой закрыт на карантин - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
15 марта 2020 20:56Фигурное катаниеТрофименко Кирилл

Клуб Евгении Медведевой закрыт на карантин

Причина все та же — распространение эпидемии коронавируса.

Известная российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся двукратной чемпионкой мира, сообщила, что клуб по крикету в канадском Торонто закрыт на карантин.

Спортсменка тренируется в этом заведении, пока отменены все соревнования из-за коронавируса. Теперь доступ в него закрыт, сообщила фигуристка в Instagram.

Она отметила, что там проводили тренировки многие известные спортсмены. Ранее был отменен чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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