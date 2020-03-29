Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и уходит на карантин Спортсменка вместе с другими пассажирами отправляется в Москву из египетского Шарм-эш-Шейха. Причина – пандемия коронавируса в мире.

Фигуристка Александра Трусова будет находиться на обязательном карантине после возвращения из Египта в Россию.

Она и другие пассажиры находились на курорте в Шарм-эш-Шейхе и находится в списке, опубликованном на сайте посольства РФ в Египте.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России поручил Министерству транспорта организовать вывоз россиян из Египта.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.