Евгений Плющенко: Карантин, карантин, карантинушка Известный фигурист призвал во время пандемии коронавируса сидеть дома и заниматься спортом.

Фигурист Евгений Плющенко рекомендовал всем заниматься спортом, но только в домашних условиях.

«Карантин, карантин, карантинушка. Домашний футбол с детьми. Сидим по домам если хотим победить, а не проиграть, при этом не забываем много заниматься спортом! Вот думаю начать вести на своей странице тренировки», — написал Плющенко на своей странице в Instagram.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.