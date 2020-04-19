Врач сборной России: В условиях самоизоляции невозможно развить качества, необходимые спортсменам Из-за пандемии коронавируса у большинства спортсменов нет возможности проводить полноценные тренировки.

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский рассказал о том, как повлияет на спортсменов отсутствие полноценного тренировочного процесса. По его словам, в большинстве видов спорта просто невозможно выработать необходимые качества в условиях самоизоляции.

«Сколько времени провел спортсмен без базовой, подготовительной, специальной, соревновательной нагрузки, столько же ему понадобится для выхода на тот же рабочий уровень, – заявил Шветский в интервью «РИА Новости». – К сожалению, развить необходимые качества в условиях самоизоляции в большинстве видов спорта невозможно, и все эти видео в соцсетях у меня вызывают только ностальгические воспоминания о просмотре аэробики на советском телевидении.

Период после пандемии для спортсменов осложнится негативным психоэмоциональным фоном, гипермотивацией, не коррелирующей с истинным состоянием организма, что может неминуемо привести к проблемам.

Поэтому здесь потребуется прецизионный, пластичный в динамике подход к тренировочному плану с привлечением научно-методического обеспечения.

Есть неизбежное – растренированность. Та штука, которая сопровождает весь тренировочный процесс и, естественно, является обратной стороной медали со всеми физиологическими аспектами тренировки со знаком минус.

Этот локаут мирового спорта запер дверь и еще долго не впустит нас по объективным причинам. Заставит нас задуматься об истинном предназначении пропагандируемых с древних времен спортивных истин, заставит нас ценить минуты спортивного счастья».

По всему миру из-за пандемии коронавируса приостановлено большинство спортивных соревнований. Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Монреале с 16 по 22 марта, был отменен.