Елизавета Туктамышева: Первое, куда я поеду, когда будет возможность - Бали - Советский спорт
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27 апреля 2020 20:44Фигурное катаниеЕфимов Андрей

Елизавета Туктамышева: Первое, куда я поеду, когда будет возможность - Бали

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что по окончании карантина, связанного с пандемией коронавируса, отправится на Бали.

«Хочу на море и первое, куда я поеду, когда будет возможность - это будет Бали. Давно мечтаю. Если у меня, конечно, будет выбор», - написала Туктамышева в своем «инстаграме».

Накануне бывшая чемпионка мира в одиночном фигурном катании поделилась своими взглядами на воспитание ребенка. Ранее Туктамышева приняла участие в «челлендже с подушками». Накануне она опубликовало эффектное фото в ярко-красном костюме, о который «обожгла большой палец» Евгения Медведева.

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