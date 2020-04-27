Елизавета Туктамышева: Первое, куда я поеду, когда будет возможность - Бали

«Хочу на море и первое, куда я поеду, когда будет возможность - это будет Бали. Давно мечтаю. Если у меня, конечно, будет выбор», - написала Туктамышева в своем «инстаграме».
Накануне бывшая чемпионка мира в одиночном фигурном катании поделилась своими взглядами на воспитание ребенка. Ранее Туктамышева приняла участие в «челлендже с подушками». Накануне она опубликовало эффектное фото в ярко-красном костюме, о который «обожгла большой палец» Евгения Медведева.
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