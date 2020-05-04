Яна Рудковская: Наш сын абсолютно здоров, это трудно подвергать сомнению Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявила, что подаст в суд на журнал за распространение слухов о психической болезни ее сына Александра.

«Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия, не раз улыбалась и восхищались Сашей.

Понимаю, как мучительно на карантинном безрыбье высасывалась хайповая «новость» у «анонимного специалиста» о «болезни и ненормальности» Саши. Мы с Женей нашего прекрасного ребенка не прячем, у него с 6 месяцев есть страница в «инстаграме», где каждый может увидеть его развитие. Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению.

Вам должно быть очень, очень стыдно. Но это – нравственные категории и человеческие качества, которые вам, видимо, не знакомы. Поэтому решение будет выносить суд не только в России, но и суд по правам человека в Страсбурге», - написала Рудковская в своем инстаграме.

Ранее стало известно, что Плющенко вместе со своей супругой и семилетним сыном подготовил 100 подарков для ветеранов и пожилых людей ко Дню Победы.