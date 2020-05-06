Татьяна Тарасова: Мы все очень любим Трусову, но здесь решают родители

- Переходы бывают, они же происходят все время. Кто-то уходит, кто-то приходит. Здесь ведь ребенок. Мы ее все очень любим, но она не решает. Здесь решают родители, потому что ей нет 16 лет, - цитирует Тарасову «РИА Новости».
Напомним, что в среду, 6 мая, стало известно, что о прекращении сотрудничества 15-летней Трусовой с Этери Тутберидзе.
Позже двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил переход фигуристки в его группу.
Ранее Тарасова оценила работу Тутберидзе, которая подготовила Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову, Алену Косторную и многих других призеров международных соревнований.
Валиева на шаре и Щербакова-птица. 10 лучших постановок года «Советский спорт» предлагает вам свою версию хит-парада самых ярких программ сезона-2019/20. 04.05.2020 16:30 Фигурное катание Тигай Лев Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай «Мы опасаемся за черных и азиатов». Врачи английских футбольных клубов бьют тревогу Представители медицинских штабов четырех клубов АПЛ пытаются отговорить лигу от поспешного возобновления сезона-2019/20. 06.05.2020 11:30 Футбол Сергеев Иван Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Дмитрий Селюк: Если Смолов появится втихаря на тренировке, «Сельту» оштрафуют Проживающий в Испании известный футбольный агент поделился мыслями о предстоящем возобновлении местного чемпионата. 05.05.2020 16:30 Футбол Григорьевская Юлия Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Трусова уходит от Тутберизде. Зачем ей это надо и что это значит? Сенсация: рекордсменка мира и лидер женского катания по четверным прыжкам Александра Трусова покидает школу Этери Тутберидзе и переходит к другому тренеру – Евгению Плющенко. 06.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий