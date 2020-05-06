Татьяна Тарасова: Мы все очень любим Трусову, но здесь решают родители Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала переход Александры Трусовой в группу Плющенко.

- Переходы бывают, они же происходят все время. Кто-то уходит, кто-то приходит. Здесь ведь ребенок. Мы ее все очень любим, но она не решает. Здесь решают родители, потому что ей нет 16 лет, - цитирует Тарасову «РИА Новости».

Напомним, что в среду, 6 мая, стало известно, что о прекращении сотрудничества 15-летней Трусовой с Этери Тутберидзе.

Позже двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил переход фигуристки в его группу.

Ранее Тарасова оценила работу Тутберидзе, которая подготовила Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову, Алену Косторную и многих других призеров международных соревнований.