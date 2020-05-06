Трусова после смены тренера будет отчислена из «Самбо-70» Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что фигуристка Александра Трусова будет отчислена из школы в случае смены тренера.

- Мы хоть и из мира единоборств, но такая ситуация для нас дикость: есть законы этики, но в фигурном катании это в порядке вещей. А мы будем вынуждены отчислить Трусову из школы, - приводит слова Лайшева ТАСС.

Напомним, что в среду, 6 мая, стало известно о прекращении сотрудничества 15-летней Трусовой с Этери Тутберидзе. Позже двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил переход фигуристки в его группу.