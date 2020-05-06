Александр Жулин: Раз Розанов ушел, значит были какие-то моменты, которые не устраивали - Советский спорт
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06 мая 2020 18:10Фигурное катаниеЕфимов Андрей

Александр Жулин: Раз Розанов ушел, значит были какие-то моменты, которые не устраивали

Российский тренер Александр Жулин прокомментировал переход тренера Сергея Розанова в академию Евгения Плющенко.

- Розанов работал в основном с младшей группой. Для меня сюрприз, что он ушел от Тутберидзе. Видимо, что-то происходит в их команде, я не знаю их подводных камней, чем это могло быть вызвано. Может, нехватка денежных средств сказалась. Сергей - хороший, порядочный парень, тренировался у меня какое-то время. Раз он ушел, значит были какие-то моменты, которые не устраивали, - цитирует Жулина RT.

Напомним, что в среду, 6 мая, стало известно о прекращении сотрудничества 15-летней Трусовой с Этери Тутберидзе.

Позже Плющенко сообщил, что вместе с фигуристкой Александрой Трусовой в его академию из группы Этери Тутберидзе перейдет также тренер Сергей Розанов.

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