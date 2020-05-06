Тренер из группы Тутберидзе переходит к Плющенко вместе с Трусовой Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что вместе с фигуристкой Александрой Трусовой в его академию из группы Этери Тутберидзе перейдет также тренер Сергей Розанов.

- Также ко мне перешел Сергей Розанов, будем работать в одной команде. Очень рад такому взвешенному и правильному решению с его стороны, - приводит слова Плющенко ТАСС.

Напомним, что в среду, 6 мая, стало известно о прекращении сотрудничества 15-летней Трусовой с Этери Тутберидзе. Позже двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил переход фигуристки в его группу.

Ранее директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что фигуристка Александра Трусова будет отчислена из школы в случае смены тренера.