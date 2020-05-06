Даниил Глейхенгауз: Что-то сказать о тренерской карьере Плющенко пока сложно Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что тренеры из группы Этери Тутберидзе не уделяли Александре Трусовой должного внимания.

- Все знают Евгения Плющенко как известного спортсмена, который добился высоких результатов. Но пока что-то сказать о его тренерской карьере сложно. Спортсменов, которых он воспитал, еще нет. Спортсмены, которые к нему переходили, Сотникова, Саханович, Тараканова, никто из них не показал результатов лучше, чем у предыдущих тренеров, - передает слова специалиста пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее Глейхенгауз подтвердил, что Трусова больше не тренируется в группе, а также опроверг информацию о том, что тренеры не уделяли фигуристке должного внимания.

В среду стало известно, что 15-летняя Трусова продолжит тренироваться в академии Плющенко. Вместе с ней группу Тутберидзе, подготовившую всех ведущих российских фигуристок последних лет (включая Евгению Медведеву и Алину Загитову), покинул Сергей Розанов. Позже появилась информация о переходе в академию двукратного олимпийского чемпиона еще одной фигуристки из группы Тутберидзе - 11-летней Вероники Жилиной.