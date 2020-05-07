Инна Гончаренко: В фигурном катании родители подвержены звездной болезни своих детей Российский тренер Инна Гончаренко считает, что родители фигуристки Александры Трусовой несут ответственность за ее переход из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

- Родители прежде всего должны быть помощниками своему ребенку, если они приняли такое решение, они берут на себя ответственность за происходящее. В нашем виде спорта родители несколько подвержены звездной болезни своих детей, плюс накладываются родительские амбиции. Они хотят, чтобы к их ребенку было индивидуальное, повышенное внимание не одного, а целого комплекса специалистов, и считают, что это даст шикарный результат, - передает слова Гончаренко ТАСС.

Накануне стало известно, что о прекращении сотрудничества 15-летней Трусовой с Этери Тутберидзе. Позже двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил переход фигуристки в его группу.

Позже уход Трусовой прокомментировал тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз, отметив, что в известность об переходе их поставили родители фигуристки, а также опровергнув информацию о том, что спортсменке не хватало внимания тренеров.

Отметим, что в минувшем сезоне Трусова, дебютировавшая на взрослом международном уровне, завоевала бронзовые медали финала Гран-при, чемпионата Европы и первенства России. Трусова - первая фигуристка, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.