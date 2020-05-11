Илья Авербух: Странно уравнивать стоимость четверых прыжков, но большого криминала не вижу

- Странно их уравнивать, для меня это очень странное решение. Пытается ли ISU таким образом сделать так, чтобы фигуристы учили не только лутц? Большого криминала не вижу. ISU пытается сделать более широкую палитру исполнения прыжков, - цитирует Авербуха «РИА Новости».
Напомним, что в понедельник ISU обновил стоимость элементов в фигурном катании. В организации приняли решение уравнять стоимость трех четверных прыжков в следующем сезоне. Лутц, флип и риттбергер теперь будут оцениваться в 11 баллов.
Ранее Авербух опроверг информацию о том, что его оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
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