Татьяна Тарасова: Изменения в стоимости прыжков незначительны, ничего страшного в них нет Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) уравнять стоимость четверых прыжков.

- Думаю, что эти изменения незначительны, ничего страшного в них нет, практически все так и осталось, изменения очень маленькие, - приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, что в понедельник ISU обновил стоимость элементов в фигурном катании. В организации приняли решение уравнять стоимость трех четверных прыжков в следующем сезоне, а также стоимость тройных лутца и флипа.

Ранее решение Международного союза конькобежцев прокомментировал серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух.