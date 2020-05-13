Татьяна Тарасова: Видно, что Тутберидзе помешанный на фигурке человек

- У меня есть свое мнение, и я его высказываю. И отношений у меня сложных нет, если только есть разногласия какие-то. Общаемся: «Здрасьте, до свидания». Но вообще можем поговорить. Я всегда ее поздравляю и даже можем поцеловаться. Я очень ее уважаю. Видно, что она помешанный человек на фигурке, - цитирует Тарасову РБК Спорт.
Ранее Тарасова оценила работу Тутберидзе, которая подготовила Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову, Алену Косторную и многих других призеров международных соревнований, а также прокомментировала переход Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
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