Татьяна Тарасова: Видно, что Тутберидзе помешанный на фигурке человек Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала об отношениях с Этери Тутберидзе.

- У меня есть свое мнение, и я его высказываю. И отношений у меня сложных нет, если только есть разногласия какие-то. Общаемся: «Здрасьте, до свидания». Но вообще можем поговорить. Я всегда ее поздравляю и даже можем поцеловаться. Я очень ее уважаю. Видно, что она помешанный человек на фигурке, - цитирует Тарасову РБК Спорт.

Ранее Тарасова оценила работу Тутберидзе, которая подготовила Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову, Алену Косторную и многих других призеров международных соревнований, а также прокомментировала переход Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.