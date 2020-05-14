Александра Трусова – о Тутберидзе: У меня еще будет возможность подарить великому тренеру цветы Российская фигуристка поблагодарила своего бывшего тренера Этери Тутберидзе и хореографа группы Даниила Глейхенгауза.

- Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов. Также благодарю Даниила Глейхенгауза за подаренные образы и поставленные программы, - написала Трусова в своем «инстаграме».

Ранее 15-летняя фигуристка прокомментировала свой уход из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Напомним, о смене Трусовой тренера стало известно 6 мая. Вместе с ней от Тутберидзе к Плющенко ушел работавший с ней и другими новыми звездами женского фигурного катания Аленой Косторной и Анной Щербаковой Сергей Розанов.

В минувшем сезоне спортсменка, дебютировавшая на взрослом международном уровне, завоевала бронзовые медали финала Гран-при, чемпионата Европы и первенства России.