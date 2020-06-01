Александра Трусова: С Медведевой не созваниваемся

«С Женей Медведевой общаемся на соревнованиях, когда видимся, - рассказала Трусова в прямом эфире инстаграма журналистки Марии Командной. - В минувшем сезоне регулярно общались. Но так, в жизни, не общаемся. Не созваниваемся, не переписываемся».

Также Трусова рассказала о начале сборов в Кисловодске и своих спортивных предпочтениях.

Напомним, что весной фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Медведева ушла от Тутберидзе еще в 2018 году, когда начала сотрудничество с канадцем Брайаном Орсером.