Алексей Урманов: Психологически уход Косторной может сказаться на Тутберидзе

- Массовый уход - это всегда немножко сложновато. В любом случае, уход спортсмена, тем более высокого уровня, всегда волнительный момент. Поэтому психологически это сказывается на наставнике, - приводит слова Урманова News.ru.

В пятницу, 31 июля, стало известно, что 16-летняя Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в академию Евгения Плющенко. В мае Тутберидзе рассталась с другой фигуристкой - Александрой Трусовой, которая также приняла решение работать с Плющенко.

Напомним, что сотрудничество Косторной и Тутберидзе началось с 2017 года. В прошлом сезоне фигуристка под руководством тренера выиграла два этапа и Финал Гран-при, а также чемпионат Европы в Граце. Косторной принадлежат два мировых рекорда: в короткой программе (85,54) и по сумме (247,59).