Этери Тутберидзе: Всегда стараешься найти оправдание любому поступку

- Успела ли прийти в себя после перехода к Плющенко Саши Трусовой? Да нет, конечно. Но ты всегда стараешься найти оправдание любому поступку, пытаешься посмотреть на мир их глазами. Понять, что они хотят в этой ситуации выиграть. Но для этого нужно разговаривать, - приводит слова Тутберидзе ТАСС.

В пятницу, 31 июля, стало известно, что тренерский штаб Этери Тутберидзе прекратил сотрудничество с 16-летней фигуристкой. В мае 2020 года Тутберидзе рассталась с другой спортсменкой - Александрой Трусовой, также принявшей решение работать в группе Плющенко.

Ранее Тутберидзе рассказала, что Косторная сообщила о своих планах по переходу в академию Плющенко 18 июля.

Напомним, что в минувшем сезоне Косторная завоевала серебряную медаль на чемпионате России в Красноярске, выиграла финал Гран-при, а также стала чемпионкой Европы в австрийском Граце.