Максим Ковтун - о переходе Косторной: Это решение Алены, но я в нем особого смысла не вижу

- Этери доказывает, что она один из лучших тренеров в мире, перед которой снимают шляпу все мировые специалисты. Это решение Алены, она имеет на него право, но я в нем особого смысла не вижу. Я верю в Этери, она не опустит руки после этого перехода, свое она возьмет в двукратном размере, - передает слова Ковтуна «РИА Новости».

В пятницу, 31 июля, стало известно, что тренерский штаб Этери Тутберидзе прекратил сотрудничество с 16-летней фигуристкой. Позже Тутберидзе рассказала, что Косторная сообщила о своих планах по переходу в академию Плющенко 18 июля.

Напомним, что в минувшем сезоне Косторная завоевала серебряную медаль на чемпионате России в Красноярске, выиграла финал Гран-при, а также стала чемпионкой Европы в австрийском Граце.