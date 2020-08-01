Алена Леонова: В ситуации Косторной с Тутберидзе, я на стороне тренера

– Мне в этой ситуации все-таки хотелось бы быть на стороне тренера, и я выберу сторону Этери Георгиевны. Хотя я не знаю их отношения. Но в общем и целом думаю, что Алена поступила не очень красиво, если вдаваться в эти подробности, – цитирует Леонову «РИА Новости».

В пятницу, 31 июля, стало известно, что тренерский штаб Этери Тутберидзе прекратил сотрудничество с 16-летней фигуристкой.

Позже Тутберидзе рассказала, что Косторная сообщила о своих планах по переходу в академию Плющенко 18 июля.