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11 октября 14:30
автор: Юрий Волохов

Ирина Роднина: Тутберидзе и Медведева поговорили и решили все проблемы

9 октября в Москве отрылся 18-й Международный фестиваль спортивного кино. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина возглавляет фестиваль в качестве президента. Накануне Ирина Константиновна дала интервью «Советскому спорту».

- Евгения Медведева сделала еще один решительный шаг в карьере - ушла от Брайана Орсера. Что-то у них не заладилось…
- Почему не заладилось? Наложилась пандемия, плюс девочка больше решила не отрываться от родителей. Не вижу здесь никакой трагедии и терпеть не могу, когда занимаются сплетнями в фигурном катании. Кто с кем, когда и зачем?

- Этери Тутберидзе приняла Медведеву…
- Послушайте, это два профессиональных человека. Они поговорили, все проблемы решили. Если бы кто-то из них сказал «нет», мы бы ничего и не узнали. И все осталось бы по-прежнему.

источник: «Советский спорт»
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