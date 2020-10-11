Ирина Роднина: Тутберидзе и Медведева поговорили и решили все проблемы

- Евгения Медведева сделала еще один решительный шаг в карьере - ушла от Брайана Орсера. Что-то у них не заладилось…

- Почему не заладилось? Наложилась пандемия, плюс девочка больше решила не отрываться от родителей. Не вижу здесь никакой трагедии и терпеть не могу, когда занимаются сплетнями в фигурном катании. Кто с кем, когда и зачем?

- Этери Тутберидзе приняла Медведеву…

- Послушайте, это два профессиональных человека. Они поговорили, все проблемы решили. Если бы кто-то из них сказал «нет», мы бы ничего и не узнали. И все осталось бы по-прежнему.