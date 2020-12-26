Щербакова в третий раз кряду выиграла чемпионат России

16-летняя уроженка Москвы Анна Щербакова показала лучших результат на чемпионате страны, став лучшей фигуристкой России в третий раз кряду.
На второй позиции расположилась 14-летняя Камила Валиева, а замкнула тройку лучших Александра Трусова.
Добавим, что ранее среди спортивных пар первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Чемпионат России. Челябинск
Женщины
1. Анна Щербакова (Москва) – 264,10
2. Камила Валиева (Москва) – 254,01
3. Александра Трусова (Москва) – 246,37
4. Дарья Усачёва (Москва) – 230,56
5. Майя Хромых (Москва) – 211,91
6. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 204,63
7. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 204,25
8. Ксения Цибинова (Москва) – 203,56
9. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 197,32
10. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 196,28