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26 декабря 19:57

Щербакова в третий раз кряду выиграла чемпионат России

Турнир проходит в Челябинске и завершится 27 декабря.

16-летняя уроженка Москвы Анна Щербакова показала лучших результат на чемпионате страны, став лучшей фигуристкой России в третий раз кряду.

На второй позиции расположилась 14-летняя Камила Валиева, а замкнула тройку лучших Александра Трусова.

Добавим, что ранее среди спортивных пар первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Чемпионат России. Челябинск

Женщины

1. Анна Щербакова (Москва) – 264,10

2. Камила Валиева (Москва) – 254,01

3. Александра Трусова (Москва) – 246,37

4. Дарья Усачёва (Москва) – 230,56

5. Майя Хромых (Москва) – 211,91

6. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 204,63

7. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 204,25

8. Ксения Цибинова (Москва) – 203,56

9. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 197,32

10. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 196,28

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