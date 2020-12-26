Этери Тутберидзе: Победа Щербаковой – компенсация за проделанную работу и нервы

Этери Тутберидзе, тренер Анны Щербаковой, поделилась эмоциями после победы своей подопечной на чемпионате России в Челябинске.

«Одним словом опишу произошедшее – преодоление. Для нее это было преодоление и физического состояния, и морального. Это давило. Сложно было. Мы рады. Это большая компенсация за проделанную работу и за нервы, которые мы потратили.

Аня сделала геройский поступок. Но хочу отметить и Камилу, которая нервы собрала. Обе спортсменки показали лучший прокат этого сезона», – заявила Тутберидзе в эфире «Первого канала».

Добавим, что второе место заняла Камила Валиева, а замкнула тройку лучших Александра Трусова.

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