Защитник «Локомотива» поведал, в чем сила команды, объяснил, за что уважает Путина, и вспомнил, когда дрался в последний раз.

«МИРАНЧУКИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЕРЕЗУЦКИЕ И КОМБАРОВЫ»

– «Локомотив» – лидер чемпионата. Расскажите, как так получилось?

– Это результаты нашей работы на сборах и в целом на протяжении последнего года. Понадобилось время, чтобы узнать друг друга, лучше познакомиться с тренером, его требованиями. Сейчас все получается. Команда очень эмоциональна на поле, выигрывает больше единоборств. К тому же на очень хорошем уровне играют братья Миранчуки. Надеюсь, так будет много лет. Еще есть Фернандеш, да и оборона хорошо действует. Видите, у нас все супер!

– Миранчуки – лучшие братья российского футбола?

– Для меня они лучше, чем братья Березуцкие и Комбаровы, это точно!

– Согласны, что сила «Локо» – в тренерском штабе?

– Сила – в коллективной, дружной работе. Если купите «Феррари» без мотора, машина не поедет. Конечно, у нас хороший тренерский штаб. Игроки делают именно то, что он просит. Если бы у «Локо» не было футболистов высокого уровня, команде было бы тяжело идти в лидерах. Сильные тренеры и качественные игроки – безусловно, залог успехов. Раньше нам просто немного не хватало эмоций, чтобы выйти на новый уровень. С Семиным нашли свои козыри.

– Вы про контратаки?

– Это одно из наших сильных качеств. Вот только с маленькими командами приходится тяжело. Сейчас мы больше забиваем на контратаках, чем при владении мячом.

– Кто сейчас главная звезда «Локо»?

– Не могу назвать одного игрока, лидера на поле и в раздевалке. Мы как семья, все делаем вместе. Конечно, нападающие и полузащитники больше забивают, поэтому они в центре внимания. Отмечу Фарфана, Фернандеша и братьев.

– Самый крутой матч «Локо» в первом круге?

– Думаю, со «Спартаком». Против «Зенита» тоже было очень круто, мы выиграли. Но ведь «Спартак» после первого тайма вел 2:0. Мы смогли перевернуть игру, она получилась сумасшедшая! Семь голов на двоих забили.

Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ Центральный защитник Родился 4 ноября 1987 года в Крагуеваце, Сербия. Карьера: Воспитанник клуба «Рад». Выступал за «Рад» (2005-2007, 2008-2010), ОФК (2007), «Црвену Звезду» (2009), «Герту» (2009-2010), «Ниццу» (2010-2014). В «Локомотиве» с июня 2014 года. Достижения: Двукратный обладатель Кубка России (2014/15, 2016/17). За сборную Сербии провел 3 матча.

«ФАРФАН НЕ УБИЛ «ЗЕНИТ», ТОЛЬКО РАНИЛ»

– Недавно вы провели сотый матч за «Локомотив». Отметили юбилей?

– Никак не отмечал и подарков не получал. Буду отмечать после финальной игры сезона. Тогда, надеюсь, будет много причин праздновать.

– Алан Дзагоев недавно признался, что играть можно только со «Спартаком», «Краснодаром» и «Зенитом». Остальные ставят «автобусы». Получается, и «Локо» отнес к таким командам. Что ответите?

– Нет, мы так не играем. Думаю, Дзагоев просто забыл назвать «Локомотив». Мы играем так же, как «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Автобус в штрафной не паркуем.

– Фарфан убил «Зенит». От него ведь уже не ждали такой прыти?

– Не все ожидали, это правда, ведь он последний год не играл, были травмы. Но сейчас видно, что «Локомотив» – его команда. Но я не согласен, что Фарфан убил «Зенит». Он еще живой.

– Хорошо, ранил.

– Да, это правильнее. «Зенит» никто не может убить. Он бессмертный, как и «Локомотив».

– Как вам аргентинцы «Зенита»?

– Против нас играл Ригони. Видно, что у него высокий уровень, тяжело было сдержать такого футболиста. Но в этот раз удалось. Не дали ему много шансов отличиться. А вообще аргентинцы у «Зенита» хорошие. Плохих такой клуб брать не будет.

– После игры успели поговорить с Ивановичем? Все-таки «Локо» не чужой для него клуб.

– Просто на поле попрощались, он поздравил с победой. Конечно, ему было тяжело на домашней арене проигрывать бывшей команде.

– Против какого футболиста атаки вам было тяжелее всего действовать в этом чемпионате?

– Мы все знали, в какой форме находится Кокорин, но в матче с «Локо» ему удалось создать немного моментов. Хотя против него всегда тяжело играть. В этом сезоне я бы назвал Смолова и двух спартаковцев – Луиса Адриано и Промеса. Вообще лучший нападающий в России – Смолов. Раньше они здорово смотрелись в связке с Мамаевым.



2 мая 2017 года. Сочи. Пейчинович (справа) после победы над «Уралом» (2:0) в финале Кубка России. Фото Дарьи Исаевой

«ВЕРНБЛУМ – САМЫЙ ЖЕСТКИЙ ИГРОК ЕВРОПЫ»

– Все только и говорят, какой грубый и жесткий Понтус Вернблум. Что о нем думаете?

– Не нужно о нем думать. Мы с ЦСКА больше не будем играть.

– И это хорошо.

– Не знаю, может, и нет. В матчах против таких хороших команд мы как раз набираем очки. Ну что сказать про Понтуса… Все видели, что случилось. Надеюсь, в следующий раз с Вернблумом арбитры будут строже.

– Предположим, Вернблум бьет вас локтем. Ваша реакция?

– Видел, Ари сказал, что сразу бы отреагировал. Я бы так делать не стал, просто ждал бы, когда соперника ударят. У Вернблума рекорды по желтым карточкам в российском футболе.

– А вот по красным нет.

– Но он, похоже, постарается и такой рекорд установить (смеется).

– Кто самый жесткий защитник или хавбек, которого видели за карьеру?

– Наверное, Вернблум и есть! Во Франции, например, судьи очень внимательны к таким моментам, там быстро дают желтые карточки. В России по-другому. Так получается, что сейчас Вернблум самый жесткий полузащитник Европы.

– Как вам играется в связке с Кверквелией?

– Хорошо, все получается. Хотя потребовалось время, чтобы сыграться. Сейчас лучше знаем друг друга. Понимаем, как действовать, и коммуникация лучше, чем раньше.

– Кто руководит обороной?

– На первом месте тут должен быть вратарь. Гилерме всегда нам подсказывает. Посмотрим, как сейчас будет с Коченковым и Медведевым. Следом – центральные защитники. Не могу сказать, кто лидер, но кто-то из нас всегда должен давать советы. Игорь Денисов тоже помогает – очень опытный игрок.

– Есть мнение, что без Гилерме оборона немного нервничает.

– Конечно, это большая потеря для команды. Но есть футболисты, способные его заменить. Не могу сказать, что нервничаем, просто нужно привыкнуть к новой ситуации.

«ПУТИН – САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ В МИРЕ»

– Никогда не видела, чтобы вы устраивали разборки на поле. Пейчинович – самый спокойный защитник в мире?

– Нет. Но с арбитрами, например, стараюсь не спорить. Нервничаешь, ругаешься, получаешь желтую карточку за разговоры, а судья все равно не поменяет решение. Ну и какой в этом смысл?

– Из-за чего могли бы подраться на поле?

– Драка – крайний вариант. Помню, что было в финале Кубка России с «Уралом». Там темперамент Ари и Фарфана перевесил. Но я бы так не сделал. Мы вели в счете, соперник нервничал…

– В жизни приходилось драться?

– Дважды – в школе. И оба раза я побеждал. Но вообще боюсь сделать плохо другим. Случаются моменты, когда слишком эмоции перехлестывают, и делаешь то, что не должен. Если буду сильно злиться, боюсь, такое произойдет, а потом будет поздно. Поэтому нужно больше медитировать!

– Практикуете?

– Иногда. Прямо на поле, с мячом.

– Вы как-то сказали, что хотите сделать совместное фото с Путиным. Почему с ним?

– Сейчас Путин – самая важная фигура в мировой политике и экономике. Да, есть санкции, но Россия – очень сильная страна. Думаю, скоро настанет момент, когда санкции снимут. Европа зависит от России. Есть неприятели, но они будут постоянно. Знаю, не все любят Путина. Но он сильный игрок в политике. Возможно, самый сильный президент в мире.

– Есть ли в России еще человек, которого считаете крутым?

– Сложный вопрос. Актеров ваших не знаю, певцов тоже… Рэп? Да я его не слушаю. Разве что в тренажерном зале. Вот, назову еще Сергея Лаврова!

– Он же за «Спартак»!

– Ну да, болеет за «Спартак», но в душе у него «Локомотив» (смеется).



Сербы Иванович (справа) и Пейчинович – бывший защитник «Локомотива» против нынешнего. Фото ФК «Зенит»

«ПОЛУЧИЛИ ПОЩЕЧИНУ ОТ «ШЕРИФА»

– Вернемся к «Локомотиву». Кажется, когда команда действует в три центральных защитника, начинается неразбериха. Как на самом деле?

– Хаоса нет, обе схемы подходят команде. Сейчас чаще играем с двумя центральными. Против ЦСКА вышли в три защитника, хорошо начали, могли и победить. Мы одинаково хороши при любой схеме, возможно, тут дело в концентрации. С «Шерифом», например, забили гол и расслабились.

– Многих шокировал результат того поединка.

– И для нас это шок. Забили первый мяч, думали, забьем еще один-два – и все. Думаю, и публика чувствовала, что получится легко. Но потом расслабились и получили пощечину. Так нельзя дальше. Это знак – нельзя расслабляться.

– Один из футболистов «Шерифа» сказал, что они удивили всю Москву.

– Да, после наших побед над «Краснодаром» и «Зенитом» молдавская команда казалась не таким сильным противником. Считаю, была недооценка.

– Как победить «Копенгаген»? Вратарь команды, швед Робин Ульсен, не пропустил в стыках от сборной Италии.

– Просто пробить его! Ногами, руками, головой.

– Главное – не как Вернблум.

– Да, это важно (смеется). У нас сейчас вообще шесть очень важных матчей. В каждом нужно добиваться побед.

– Давайте о сборной Сербии. Почему так неожиданно убрали главного тренера Славолюба Муслина?

– Для меня это был сюрприз, но почему так произошло, я не в курсе. Какие-то внутренние дела Футбольного союза Сербии.

– В заявку сборной на ЧМ-2018 вам попасть реально?

– Думаю, заслужил вызов. Постоянно играю в клубе, который идет на первом месте в чемпионате России. Сейчас я надеюсь, что попаду на чемпионат мира. Большое удовольствие сыграть на таком турнире.