В четырех группах (с E по H) сегодня вечером решится многое, если не все. Турнирные расклады и состояние команд на данную минуту.

Группа E. «Ливерпуль» – «Севилья», «Спартак» – «Марибор»

Матч «Севильи» и «Ливерпуля», соперников «Спартака» по группе, обещает быть бескомпромиссным. И тем, и другим нужна победа для досрочного прохода в следующую стадию турнира. Хотя «Ливерпуль» устроит и ничья, если проиграет «Спартак». Фаворита в этой паре выделить сложно, но можно. Статистика говорит за «Севилью»: в семи последних матчах на своем поле (во всех турнирах) она одержала семь побед с разницей мячей 15:4.

В Москве любой результат оставит «Спартаку» шансы на выход в плей-офф. Ничья гарантирует третье место. «Марибор» же устроит только победный результат и неудача андалусийцев.

Как завершится матч «Спартак» – «Марибор»? Победой «Спартака» в 1-2 мяча 3624 (59.8%) Крупной победой «Спартака» 1483 (24.5%) Нулевой ничьей 134 (2.2%) Результативной ничьей 399 (6.6%) Победой «Марибора» в 1-2 мяча 277 (4.6%) Крупной победой «Марибора» 140 (2.3%) Всего голосов: 6057

Группа F. «Манчестер Сити» – «Фейеноорд», «Наполи» – «Шахтер»

«Манчестер Сити» нужно просто сыграть лучше, чем «Шахтер» в параллельном матче, чтобы обеспечить себе итоговое первое место. Из группы команда Гвардиолы уже вышла. Домашняя игра с «Фейеноордом» наверняка окажется результативной. Голландцы после четырех туров пропустили столько же, сколько «Сити» забил – 12 мячей. И чтобы побороться за третье место, им необходимо совершить чудо.

Настоящая битва ожидается в Неаполе. «Шахтеру» хватит и ничьей. Более того, хватит и преимущества по личным встречам над «Наполи» (первый матч завершился победой «горняков» 2:1). То есть даже поражение с нужной разницей позволит им рассчитывать на участие в ЛЧ весной. Соперники подошли к очной встрече с серьезными потерями. У хозяев не сыграют Гулям и Кулибали, у гостей – Срна.

Группа G. «Бешикташ» – «Порту», «Монако» – «Лейпциг»

Впервые в своей истории близок к попаданию в лигочемпионскую весну «Бешикташ». Стамбульцы, если не проиграют дома «Порту», не только достигнут своей цели, но и досрочно займут первое место. В случае если «Монако» не отдаст победу «Лейпцигу», турки, даже проиграв португальцам, окажутся в 1/8 финала. А «Порту» нужна победа и неудачное выступление немцев.

Теоретические шансы остаются и у «Монако». Монегаски должны набрать шесть очков в двух оставшихся матчах и рассчитывать на потерю очков «драконов» в Турции. Но сегодня Леонарду Жардиму не помогут из-за травм Лемар, Сидибе и, возможно, Моутинью.

Группа H. «Боруссия» – «Тоттенхэм», АПОЕЛ – «Реал»

У «Тоттенхэма» все просто – билет в плей-офф у англичан в кармане. Победа в Дортмунде обеспечит им первую позицию по итогам группового этапа. Изо всех сил будет цепляться за последний шанс «Боруссия», которой как воздух нужны три очка и осечка «Реала» на Кипре.

Математически даже АПОЕЛ может занять второе место по итогам шести туров. История Лиги чемпионов (с сезона 03/04, когда турнир начал разыгрываться в нынешнем формате) знает пару таких случаев, когда команда, имея два очка после четырех туров, решала задачу по выходу из группы – это «Порту» в сезоне 04/05 и «Манчестер Сити» в сезоне 14/15.