Вспоминаем матчи еврокубков, в которых «Спартак» обязан был побеждать, но вместо этого терпел поражения.

«Спартак» сегодня играет с «Марибором» на своем поле. Чтобы сохранить шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, действующему чемпиону России необходима самая малость – победа над главным аутсайдером группы.

Читатели «Советского спорта», как показало голосование на нашем сайте, практически уверены, что красно-белые одержат победу, как минимум в 1-2 мяча, а может и выиграют с крупным счетом. Матч чемпионата России с «Краснодаром» показал, на что способны парни Массимо Карреры.

Однако не все так просто. Российским клубам в общем и «Спартаку в частности свойственно проваливать важнейшие матчи еврокубков с аутсайдерами, особенно, если на кону стоит очень многое. Не верите? Давайте вспомним…

АЕК, Греция

6 ноября 1991 года. Греция. Афины. Московский «Спартак» в рамках 1/16 финала Кубка УЕФА отправляется на выездную встречу с местным АЕКом. За спиной у красно-белых – домашняя ничья 0:0 и уверенность в том, что выездной матч сложится для будущего первого чемпиона России успешнее.

Откуда такая уверенность? Дело в том, что в гости к посредственному греческому клубу ехал недавний полуфиналист Кубка чемпионов, за полгода до этого крушивший на своем пути итальянский «Наполи» и мадридский «Реал».

Начало встречи сложилось для подопечных Олега Романцева великолепно – гол Александра Мостового в первом тайме практически гарантировал проход дальше. Никто и ожидать не мог, что во втором тайме красно-белые просто провалят игру, пропустив два мяча…

«Кошице», Словакия

13 августа 1997 года. Словакия. Кошице. Московский «Спартак» отправляется на первый матч квалификационного турнира Лиги чемпионов против местного одноименного с городом клуба – «Кошице». О словацкой команде до этого практически ничего не было известно, а в составе «Спартака» были собраны, пожалуй, лучшие игроки за всю историю – Цымбаларь, Тихонов, Титов, Аленичев… Казалось, что исход матча предрешен…

Не тут-то было. «Кошице» забил первым. Сергей Дмитриев быстро сравнял счет, но за считанные минуты до конца первого тайма красно-белые получили гол «в раздевалку» и не смогли отыграться во второй половине. Оставался еще второй матч, но дома подопечные Романцева забить не смогли, хоть и не пропустили.

Кто знает, что произошло бы, пройди «Спартак» дальше в Лиге чемпионов. Может и хорошо, что команда вылетела в Кубок УЕФА, где позже доигралась до полуфинала.

НЕК, Голландия

3 декабря 2008 года. Россия. Москва. Стадион «Лужники». Против московского «Спартака» в четвертом туре группового турнира Кубка УЕФА играет не хватающий звезд с неба голландский клуб НЕК. Да, «Спартак» того образца тоже уже «не торт» - с ромбиком на груди играют Прудников, Баженов, Ковальчук… Но побеждать дома и сохранять шансы на выход в плей-офф красно-белые были обязаны.

Так думала и команда датчанина Микаэля Лаудрупа. Уверились в этом российские игроки на второй минуте матча, когда Сергей Ковальчук после паса Никиты Баженова забил быстрый гол. Кажется, что все…

Победный счет «Спартак» сохранил практически до конца матча. Не хватило каких-то пяти минут. Вряд ли кто-то ожидал, что голландцы смогут забить два гола на 85-й и 88-й минутах, украв победу у красно-белых. В следующем матче «Спартак» сыграл с «Тоттенхэмом» вничью и вылетел из розыгрыша Кубка УЕФА.

«Легия», Польша

25 августа 2011 года. Снова Россия. Снова Москва. Все те же «Лужники». Тот же турнир, который, правда, называется по другому – Лига Европы. Квалификационный раунд. «Спартаку» под руководством Валерия Карпина для продолжения борьбы необходимо проходить скромную, но боевитую польскую «Легию».

За спиной у красно-белых выездная ничья со счетом 2:2. Проход россиянам обеспечивает не только победа, но и ничья со счетом 1:1 или 0:0. В том, что «Спартак» пробьется в групповой этап практически никто не сомневается. А после двух голов Кирилла и Дмитрия Комбарова на старте первого тайма, на «Легию» никто не поставил бы даже под дулом пистолета.

Однако после второго гола «Спартак» встал. Поляки отыгрались всего через несколько минут, затем забили гол «в раздевалку» и закатывают победный мяч во втором тайме уже в добавленное арбитром время. «Спартак» вылетает, не солоно хлебавши.

АЕК, Кипр

4 августа 2016 года. Россия. Москва. «Спартак» проводит свой первый еврокубковый матч на собственном стадионе – «Открытие-Арена». Противник более чем посредственный – скромный кипрский АЕК. У руля красно-белых стоит Дмитрий Аленичев.

Первый матч завершился вничью 1:1. До 88-й минуты домашнего поединка «Спартак» проходил дальше, сохраняя на табло устраивающие его нули. Но сколько раз наши клубы уже обжигались о последние мгновения матча… На 88-й минуте киприоты забивают гол и оставляют красно-белую торсиду без еврокубкового сезона, которого фанаты «Спартака» ждали с 2013 года.

С другой стороны, не будь того гола, у руля «Спартака» наверняка остался бы Дмитрий Аленичев. Итальянец Массимо Каррера так и остался бы его помощником. Кто знает, может и не было бы чемпионского титула, последовавшего за этим позором и даже этого матча с «Марибором»…