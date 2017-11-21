Главный тренер словенского клуба Дарко Миланич, наверное, устал повторять, как он доволен результатом, а Массимо Каррера был удивительно спокоен, несмотря на упущенную победу.

КАРРЕРА: НАМ НЕ ХВАТИЛО ОПЫТА

– Снова «Спартак» пропустил в концовке. Как с этим бороться?

– В двух словах могу объяснить проблему: командный опыт. Нам не хватило той капли опыта в последних минутах в плане контроле мяча, в остальном мы провели хороший матч. В футболе так бывает: не забиваешь, тебя наказывают.

– Почему вместо Петковича вышел Роман Зобнин, который не является защитником?

– В тот момент счет был 0:0. Конечно же, Зобнин полузащитник, но мы подумали о такой замене.

– Не показалось, что «Спартак» играл излишне академично?

– В первом тайме мы медлили, а «Марибор» хорошо закрывался. Второй там мы смотрелись лучше. По сути, у соперника было всего две возможности забить, одну из которых он и реализовал. У нас не осталось времени, чтобы отыграться. Считаю, провели хорошую игру.

– Сразу после игры вы сказали, что стакан на половину полон. Это вы про выход в Лигу Европы?

– Да, мы достигли минимальной цели. Теперь нам предстоит еще один матч, посмотрим, что там произойдет.

– «Спартак» тяжело играет с командами, которые глубоко обороняются. Это недостаток класса?

– Нет. Любой команде сложно играть против обороняющихся команд.

– Мог ли Денис Глушаков выйти в стартовом составе? С его выходом на замену команда оживилась.

– В воскресенье он получил повреждение в РФПЛ. Не хотел им рисковать.

– В чем была ошибка в пропущенном голе?

– Это, прежде всего, командная ошибка, а не индивидуальная.

– Что дали «Спартаку» эти пять матчей в Лиге чемпионов?

– Опыт. Именно командный, потому что у нас хватает опытных футболистов, сборников. Конечно, сейчас можно говорить, что если бы мы выиграли «Марибор», то были бы выше в таблице. Но это неправильно. Мы также могли не победить «Севилью». После всегда легко говорить. Мы сделали все, что могли. Но есть последний матч, постараемся выложиться еще больше.

– Если не удаться сделать нужный результат с «Ливерпулем» и выйти в плей-офф Лиги чемпионов, будете довольны выступлением команды?

– Да. Это даст нам опыт и возможность роста.

– Вы заменили Пашалича на 53-й минуте. Это очень рано. Почему? И все ли хорошо в отношениях с игроком, потому что, насколько я понял, сразу после замены он ушел в раздевалку?

– Все хорошо. Просто нужно было делать выбор. Нам требовался опорник, который бы больше двигался. Мой выбор пал на Глушакова. Никаких проблем нет.

ТРЕНЕР «МАРИБОРА»: ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН

– В первом тайме «Марибор» не рвался забивать, хотя для выхода в Лигу Европы требовалась победа. Почему так?

– Скажу, что я очень доволен и результатом, и каждым моментом нашей игры. Думаю, у нас были шансы. Игроки выполнили то, о чем мы с ними договаривались. Хорошо выглядели и тактически, и технически. Я очень доволен, – сказал Дарко Миланич.

– Тем не менее весной «Марибор» не будет играть в еврокубках. Что скажете?

– Мы не жалуемся. Знали, что можем бороться за третье место в группе. И сегодня мы показали, в каком направлении должны двигаться. Чтобы была возможность попадать и в Лигу чемпионов, и в Лигу Европы.

– Обусловлена ли замена Врховеца в перерыве тем, что у него уже была желтая карточка?

– Во-первых, у нас была правильная стратегия – мы хорошо защищались. В начале матче было несколько обрезов на своей половине, но потом мы это исправили. Что касается замены, то действительно я думал о том, что Врховец может получить вторую желтую карточку. Выход Мешановича обусловлен тем, что нам нужно было забивать. Рад, что успели. Мы еще раз показали, как это сделали и с «Ливерпулем», и с «Севильей», что умеем атаковать, когда есть свободные зоны.

– «Марибор» набрал два очка и забил два мяча за пять игр в группе – и все это со «Спартаком». Остальные команды в группе сильнее?

– Мы ко всем готовились серьезно. В первой игре наши фланговые футболисты были в очень хорошей форме, и «Спартак» нам позволил этим воспользоваться. Не скажу, что «Спартак» слабая команда. Перед каждой игрой карты помешаны снова. Не важно, что было до.

– Знали, что слабое место «Спартака» – это правый фланг обороны, где играл Петкович? И что вышедший на замену ему Зобнин – не защитник?

– Вам виднее, если говорить о слабых качествах Петковича. Что касается Зобнина, я ожидал, что он будет реже ходить в атаку.

– «Марибор» за групповой этап заработал 1 млн евро – за две ничьи. Какая это часть бюджета клуба?

– Это вопрос не для тренера, а для руководства.