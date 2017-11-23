В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Почему победа ЦСКА – такая, каких не хватает?

ЦСКА выиграл у «Бенфики», и это особенно важно даже не для турнирного положения – тут свои тонкости, они в итоге не очень приятные – а для самоутверждения клуба. Это не суперэмоциональный камбэк, как было в двух предыдущих случаях, не разгром на идеальной удачной волне, как случилось со «Спартаком» против «Севильи».

Это рабочая победа в матче, где нужно было побеждать. Без геройств, преодолений себя и других мегаэмоций. Качественное выполнение работы и набор трех очков – к такому идеально подходит формулировка «просто и со вкусом». И такого нашему футболу на международном уровне очень не хватает.

Георгий Щенников забил вполне рабочий гол, у него же все еще продолжается лучший бомбардирский сезон в карьере. А к последним минутам у ЦСКА даже было преимущество в два мяча – то есть почти никаких шансов оказаться мариборским «Спартаком».

Почему победа ЦСКА – точно историческое событие?

Конечно же, хедлайнер дня – Игорь Акинфеев. Больше никаких споров про справедливость окончания сухой серии. На предварительной стадии есть игра на ноль, в группе Лиги чемпионов, где уже точно все было по-взрослому, теперь тоже.

11 лет плюс 21 день, 43 матча основной стадии с пропущенными мячами. То, что случилось на «Эмирейтс» 1 ноября 2006-го, повторилось на новом стадионе ЦСКА. К тому же сухой матч Акинфеева – это первая победа армейцев на этой арене в группе главного турнира. Идеальное совпадение.

Во время серии многие в клубе говорили о том, что это никого не волнует, что Акинфеев на этот счет вообще не переживает. Но когда серия прервалась, оказалось, что все совсем не так.

– Акинфеев – великий футболист. Он заслуживал остаться «сухим», – Марио Фернандес был лаконичен и просто подчеркнул факт.

– Мы каждый матч надеялись на это, – подтвердил гендиректор клуба Роман Бабаев.

– Мы все хотели прервать эту серию, Игорь – больше всех, – рассказал главный тренер Виктор Гончаренко. – Своей карьерой и своим высоким классом он не заслуживал той серии, которая была. Мы все его поздравили — и вместе, и по отдельности.

Серии больше нет, нам всем нужно это пережить и заполнить чем-то образовавшуюся пустоту.

Почему победа ЦСКА – немного обман?

Главное о турнирном раскладе перед последним туром. Тут на самом деле неприятно, можно даже сказать ужасно. Набрать девять очков и не выйти в плей-офф Лиги чемпионов будет дико обидно. А ситуация в группе такая, что можно даже и с 12 очками не выйти! Все из-за неожиданно слабой «Бенфики», которая проиграла пять раз подряд. И из-за внезапно мощного «Базеля», конечно.

Швейцарцы, уже зная про победу ЦСКА, дома на 89-й минуте вырвали победу у «Манчестер Юнайтед» и остались впереди армейцев в таблице, на втором месте. Они в приоритете на выход из группы из-за лишнего гола в личной встрече, победы 2:0 против успеха ЦСКА 2:1.

В последнем туре только один результат гарантирует ЦСКА выход в плей-офф Лиги чемпионов – это победа над «МЮ» с разницей в три и более мячей. Тогда наша команда скинет в Лигу Европы швейцарцев. Побеждаешь скромнее при победе «Базеля» над немотивированной «Бенфикой» – и как раз оказываешься лузером, которому не хватило 12 очков для выхода в плей-офф. Так что верим в «Бенфику» – если она наберет хоть что-то, шансы ЦСКА возрастут. А если победит – хватит и ничьей на «Олд Траффорд».

И духоподъемная деталь: за тур до конца группового этапа уже три российские команды гарантировали себе весну.

Как «Локомотив» может сделать евросезон для России идеальным?

Осталось дождаться того, чтобы ситуацию исправил «Локомотив». Пока лидер чемпионата России на третьем месте, нужно обыгрывать «Копенгаген» и подниматься. Естественно, команда Юрия Семина настроена именно на это.

А сам главный тренер, что прекрасно, не против повоевать с системой. На пресс-конференции перед матчем еврокубка всплыла тема предстоящего выезда в Хабаровск. И Семин подтвердил свою жесткую позицию:

– Нужны такие условия для игроков, в которых они могут показать свои лучшие качества. Эти условия должны быть не экстремальными, а нормальными, – Юрий Палыч высказался максимально прозрачно. И пошел дальше. – Конечно, хорошо смотреть футбол из теплой ложи и говорить, что в «минус 15» можно играть. ЦСКА сыграл, победил, но два футболиста получили переломы. Мы просто хотим нормальных условий для игры в футбол.