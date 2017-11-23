- Чего, собственно, ожидаете от игры?

- «Локомотиву» обязательно надо выиграть, чтобы пройти дальше. Встреча будет непростой. «Копенгаген» - неуступчивая команда, хотя в этой группе вообще все такие. Но если смотреть по всем показателям, «Локо» в этой паре объективно выглядит сильнее. Если каждый из игроков в должной степени проявит свои способности, тогда должны победить

- Так думали и про «Шериф» …

- Перед матчем с тираспольцами был период небольшого физического спада: прошло много важных матчей, которые могли вымотать игроков, да и настроиться бывает не так-то просто. Плюс могла повлиять травма Гилерме. Ведь как ни крути, вратарь – тот человек, который руководит обороной, привносит уверенность в действия коллектива. Думаю, «Локомотив» подстроится под эту потерю. Был хороший матч с ЦСКА, в Махачкале хорошо отыграли. Фарфан, пролетевший непонятно сколько часовых поясов, вернулся. В общем команда должна быть на подъеме. Уверен, мы увидим «Локомотив» во всеоружии.

- Насколько психологически тяжело удерживать первую строчку в РФПЛ и выступать в еврокубках?

- Наоборот! Это лучше. Это мотивирует. Чем больше матчей, тем меньше тренировок. Команда постоянно должна находиться в игровом тонусе. Когда команда участвует в каком-то турнире, это лучше и для игрока, и для клуба по всем показателям.

- Приоритетом в любом является случае внутренний чемпионат?

- Я знаю Юрия Павловича и понимаю, что для него важно попасть в весеннюю часть. Думаю, «Локомотив» приложит для этого все усилия. Мне кажется, если бы ЛЕ не имела значения, не было бы такого настроя: выходили бы вторым составом, не старались бы и дальше в том же духе. А тут видно: все хотят и дальше играть в Лиге Европы. Однако цель выиграть чемпионат никуда не девается.

- Вам не кажется, что одной из причин прошлогоднего чемпионства «Спартака» является как раз то, что он нигде не участвовал, кроме чемпионата России? А соперники, наоборот, тратили силы в еврокубках?

- Это единичный случай. До этого сколько раз выигрывали команды, которые всегда участвуют в еврокубках: и «Зенит», и ЦСКА. «Спартак» – это исключение, а не правило.

- Отсутствие ключевых игроков - Гилерме, Пейчиновича, Чорлуки – серьезная проблема для клуба?

- Наверное, да. Однако последние пару матчей Коченков очень уверенно показывал себя, да и Медведев – хороший вратарь, только лидерских качеств ему не хватает. Ему нужно время. Пейчинович – неплохой защитник, но его есть кем заменить. Михалик и Баринов в последнее время часто меняют свои позиции, а Кверквелия давно находится на месте Чорлуки, так что больших изменений нет. Единственное, если Миранчук, Фарфан или Фернандеш не выйдут на поле, то тогда игра уже может строиться иначе.

- Нынешний «Локомотив» действительно чемпионский? По духу и самоотдаче он не тот клуб, в котором играли вы?

- Сложно сказать. Разные поколения. Другие времена. Там костяк команды формировался значительно дольше, мы шли к успеху постепенно. Здесь же все намного быстрее, есть свои звезды, которые показывают хороший футбол. На данный момент «Локомотив» обыграл всех лидеров: и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар», и «Спартак». Я считаю, что это главный показатель. Ребята показывают очень хороший, красивый футбол. Команда не отбивается, все время комбинирует, играет в атаку. И по забитым голам получается прилично. Если бы везде было 1:0, то можно было бы сказать, что мяч случайно закатился. Но «Зениту» они забили три мяча, «Спартаку» - четыре, ЦСКА – пять. Они работают на победу.

- «Копенгаген» – команда осторожная, мало пропускает. Тяжело «Локо» будет взломать оборону соперника?

- Естественно, будет непросто. Ребятам нужно быть агрессивнее в атаке, играть на опережение. Необходимо следить за тем, чтобы после потери мяча не было тех зон, в которые могли бы прорваться игроки «Копенгагена», и все.

Здесь большое значение будет иметь фактор быстрого гола. Думаю, «Локомотиву» надо постараться первыми открыть счет в матче, а дальше ловить соперника на ошибке и играть по счету. Это у железнодорожников получается лучше всего.