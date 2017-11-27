Польза без Лунева

«Зенит» прилетел в Москву все-таки без Андрея Лунева, хотя его пытались восстановить к ключевому матчу. Однако от этого петербуржцам может стать только лучше. Юрий Лодыгин провел две встречи подряд, пропустил в них всего один раз, а команда победила с общим счетом 8:1. Тот единственный мяч, который он пропустил, вообще ничего не решал: шли последний минуты игры с «Вардаром», а «Зенит» вел в два мяча.

Два разных варианта обороны – с Ивановичем и Кришито, потом без них – справились в двух матчах без Лунева. И если «Вардар» еще не очень показателен, «Тосно» забивать может – только что доказали. Да и вообще у «Зенита», чего давно или почти никогда не бывало, гораздо больше ситуативных проблем в атаке, чем глобальных в обороне. Иначе бы рекордная безголевая серия петербуржцев откинула команду совсем далеко, а «Зенит» все же держится вторым и с мини-отрывом от ЦСКА.

Оборона «Зенита» с одной стороны может быть уверена в Лодыгине по предыдущим матчам, с другой – должна все же максимально фокусироваться и концентрироваться на том, что допускать в первом топ-матче сезона для Юрия моментов, где обязательно его геройство, все же не стоит. Сильная сторона Лодыгина в том, что когда нужно спасать, он чаще всего спасает. Ошибки догоняют в более простых ситуациях, а такая в матче со «Спартаком» может наступить разве что если «Зенит» опять уйдет вперед на пять.

Ротация даст выгоду

Очень поздняя осень, главный ее матч – идеальный эпизод, чтобы реальную пользу принесла ротация Роберто Манчини. И он ее тщательно подготовил: можно сказать, пожертвовал разгромом «Вардара» ради готовности лидеров к «Спартаку».

Конечно же, важна и разница в датах: «Спартак» играл во вторник, «Зенит» – в четверг, но полноценная неделя отдыха от матчей Кокорина, Ивановича, Паредеса и Кришито все равно сильнее и полезнее. Это центр защиты, самый активный вариант продвижения мяча вперед, мозг атаки и ее финализация – в общем-то только на этих единицах можно выстроить победу.

Игра против «Спартака», вполне вероятно, критический момент и тест вообще всей системы ротации в «Зените»: футболисты, которые не попадали в состав на «Тосно» и «Вардар» могли думать или даже получать объяснения в духе «готовимся к «Спартаку», это важнее». Но все равно в Москве выйдет не больше половины тех, кто на это рассчитывает.

Очевидно, что у «Зенита» нет четкого разделения на основного игрока позиции и дублера, который может подменять время от времени. Есть только обойма и откровенные скамеечники – как Иван Новосельцев. А футболистов, которым старт в решающих матчах гарантирован, всего четверо – они и отдыхали в четверг. Как сработает связка неприкасаемых и борющихся за места в основе – один из ключевых вопросов. Однако эти лидеры определены настолько бесспорно, что от их отдыха должны возникнуть только плюсы, а от взаимодействия с остальными – никаких минусов.

«Спартак» проиграет в голове

Массимо Каррера за несколько дней до матча начал успокаивать свою команду публично: говорил, что «Спартаку» нужен не реванш за 1:5, а просто победа. И что 1:0 с голом в добавленное время хватит, никакие «минус четыре» отыгрывать не нужно. Со стороны «Зенита» фон наоборот разжигающий: Александр Кокорин, например, вдруг прямым текстом сказал, что «Спартак» все не любят.

А еще есть предваряющие события с похожими последствиями: все игроки основы сто процентов видели или читали про спорный скандальный эпизод в матче вторых команд, футболист молодежного состава «Зенита» Кирилл Алоян заявил, что зенитовцы ненавидят «Спартак» – только потому, что это именно «Спартак».

Вполне объяснимо, что спартаковская сторона тушит, а зенитовская – раздувает. Хотя бы подсознательно всем известно, что «Спартак» гораздо хуже проводит ключевые матчи, перед которыми надрессирован на победу. Когда нужно спасаться и геройствовать – как дома в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» и «Севильей», получается. Если есть необходимость забирать что-то, что должно быть спартаковским – возникают проблемы.

В этом смысле «Спартаку» важнее, чтобы матч был больше похож на выезд в «Краснодар» – важный, но без критической подоплеки. «Зенит» готов рискнуть, команда останется второй даже если проиграет, ей спартаковский огонь – даже помощь, потому что ловить на ошибках у петербуржцев получается неплохо.

А так как до конца успокоить ситуацию и сделать из игры «Спартак» – «Зенит» рядовой матч у москвичей все равно не получится, психологическое преимущество получат гости. С него, очень вероятно, и начнутся проблемы Карреры.