Напротив, румынский специалист во всеуслышание заявил, что будет строить новую команду. И спустя месяц после завершения групповой стадии отбора свое слово сдержал и на товарищеские матчи с Румынией и Албанией вызвал 6 новых игроков. Среди них нашлось место Эролу Алкану, из-за которого грянул самый громкий скандал в турецком футболе за последние годы.

Кто такой Эрол Алкан, и почему из-за его появления в национальной команде Луческу стали обвинять в связях с агентами и даже лоббировании их интересов?

Начнем с того, что Эрол Алкан центральный защитник, ему 23 года, и выступает он за худшую команду 2-го голландского дивизиона по игре в обороне - «Дордрехт». Умением результативно ходить в атаку он, увы, не отличается – в 14 матчах на его счету 0 голов и 0 результативных передач. Тем не менее, в национальную сборную он был вызван.

«Что же в нем особенного?» - задавались вопросом турецкие журналисты. «Может, к своим 23 годам он не раз стучался в двери основных команд «Галатасарая», «Фенербахче» или на худой конец «Бурсаспора»? А трансферы срывались в последний момент?»

Реальность оказалась намного прозаичней.

За свою славную карьеру Эрол Алкан защищал цвета «Элазыгспора» (6 матчей в старте в сезоне 13/14), который на тот момент играл в Суперлиге и вылетел по итогам сезона, пропустив 62 гола в 34 матчах.

После «Элазыгспора» Эрол пошел на «повышение» в 3-й турецкий дивизион, где полировал скамейку «Хатайспора» (10 выходов в старте за два сезона), чудом избежавшего вылета в 4-й дивизион.

И наконец, два года назад он переехал в Голландию, где продолжил свое восхождение по карьерной лестнице в составе одного из аутсайдеров 2-го дивизиона «Дордрехта».

На пресс-конференции Луческу в завуалированной форме признался в том, что идея вызвать Эрола принадлежит не ему: «Некоторых футболистов я впервые увидел только на сборах перед игрой» - сказал румынский специалист, как бы снимая с себя ответственность за это решение.

Эрол попал в заявку на матч с Румынией и это единственное, что ему удалось сделать. Потому что на поле он не вышел. И, похоже, что его выход не планировался.

Журналист газеты “Haberturk” Аттила Тюркер провел свое расследование этой странной истории, которое выявило следующее.

Агенты игрока Метин Коркмаз и Озкан Доган имеют хорошие связи во многих турецких клубах. Суть их работы заключается вот в чем. Через свои связи они добиваются вызова в сборную своего клиента, с целью повысить его трансферную стоимость. Таким образом, Эролу Алкану, зарабатывающему в своем нынешнем клубе 12 тысяч евро в год, сразу после вызова в национальную команду должно поступить предложение от одного из турецких клубов, с которым тесно сотрудничают Коркмаз и Доган. И этот клуб должен предложить ему условия, соответствующие уровню игрока сборной. Тем самым, жалование Эрола возрастет до 600-700 тысяч евро в год. И контракт сроком на 3-4 года сделает счастливым не только его, но и его агентов и сотрудников клуба, заинтересованных в этом трансфере. Вот, собственно, вся схема.

Казалось бы, ничего нового. Не турки это придумали. Но когда агенты в своих схемах используют национальную сборную, это настораживает.

После товарищеского матча с Албанией, в котором сборная Турции, к слову, как и в матче с Румынией проиграла, Луческу припомнили слова о том, что некоторых футболистов он впервые увидел только на сборах, намекая на Эрола Алкана. Настойчивые журналисты напрямую попросили румынского специалиста назвать имена людей, которые продавили кандидатуру защитника «Дордрехта» в своих корыстных целях. На что румын ответил в резкой форме и пообещал подать на автора нашумевшей статьи Аттилу Тюркера в суд за клевету. Пока, впрочем, слова Луческу с делом расходятся. Ни на кого в суд он не подавал и вряд ли собирается.

Мало кто сомневался, что после выхода материала в газете “Haberturk” с заголовком «Кто шепнул на ушко Луческу имя Эрола Алкана?», в матче с Албанией защитник на поле не выйдет. Так и произошло.

Любопытно еще вот что. План по внедрению Эрола Алкана в сборную реализовывался в течение года. Сначала в октябре 2016-го он в первый и последний раз в своей жизни был вызван в состав турецкой молодежки, по инициативе тренерского штаба Абдуллы Эрджана. И провел в ее составе два полных матча. Главную сборную на тот момент тренировал Фатих Терим. К нему подступиться Коркмаз и Доган не решились. Терим в отличие от Луческу был по-настоящему заинтересован в том, чтобы сборная прогрессировала, и в нее попадали только естественным путем, заслужив вызов своей игрой.

Чем бы ни закончилась вся эта история, об одном можно сказать с уверенностью. Какое счастье, что «Зенит» Луческу ничего не выиграл. Останься румынский специалист в Санкт-Петербурге надолго, через пару лет команду возглавил бы его сын Рэзван. Именно такое условие Мирча поставил перед «Галатасараем» минувшим летом, когда вел с ним переговоры. Мол, год работаю я, а потом мой сын. Стамбульцы вежливо отказались.

Еще один забавный случай, который подтверждает, что приглашать 72-летнего тренера из-за рубежа это ошибка. В сентябре Луческу огласил список игроков, вызванных на матчи с Украиной и Хорватией. В нем не оказалось лучшего полузащитника Турции, капитана «Бешикташа», Огузана Озьякупа, о существовании которого Луческу, видимо, узнал уже после того, как журналисты и болельщики атаковали его вопросами. Через пару дней, не выдержав давления, Мирча передумал и вызвал игрока, сопроводив это решение словами: «Только дураки не меняют своего мнения».

Удивительно, что в истории с вызовом Эрола Алкана он не сделал то же самое - не поменял своего решения под давлением общественного мнения. Наверное, потому, что в случае с Огузаном признание ошибки не могло привести к серьезным разбирательствам. А тут – все намного сложнее.