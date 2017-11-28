"Советский спорт" собрал для вас фотографии самых обаятельных и привлекательных болельщиц с матче 18-го тура чемпионата России.

«Амкар» - «Динамо» - 2:1

«Тосно» - «Арсенал» - 3:2

«Ахмат» – «Уфа» - 2:1

«Урал» - «Краснодар» - 0:1

 

Как же так 🤷🏽‍♀️ @fcural_official 0️⃣:1️⃣ #УралКраснодар

Публикация от Аксиния Каменева (@kamedeva)

 

Когда ты на футболе в -8°С.

Публикация от Олеся (@lesenochekkk)

«Рубин» - ЦСКА – 0:1

 

У каждого из нас в сердце только два цвета☝❤💚

Публикация от L E N C H I S🌸 (@lena_fcrk_)

 

ЦСКА - Рубин 🔥#наЭкран#цскарубин

Публикация от Дарья Андреевна ♍️ (@saxaroog)

«Ростов» - «Анжи» - 2:0

«СКА-Хабаровск» - «Локомотив» - 1:2

«Спартак» - «Зенит» - 3:1

 

🐭⚽️#спартак #football

Публикация от Maria Usenkova (@mariausenkova)

 

Было 🔥🔥🔥но я замёрзла 😂 #СпартакЗенит#ФкЗенит 🔵⚪️#яНАстадионе

Публикация от 😈Ekaterina Erokhina😈 (@e_r_o_s_h_a)

 

Раз, два, три...😉

Публикация от Елена Казакова (@len_kaz)

 

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