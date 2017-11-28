Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 18-го тура РФПЛ
«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых обаятельных и привлекательных болельщиц с матче 18-го тура чемпионата России.
"Советский спорт" собрал для вас фотографии самых обаятельных и привлекательных болельщиц с матче 18-го тура чемпионата России.
«Амкар» - «Динамо» - 2:1
«Тосно» - «Арсенал» - 3:2
«Ахмат» – «Уфа» - 2:1
«Урал» - «Краснодар» - 0:1
«Рубин» - ЦСКА – 0:1
«Ростов» - «Анжи» - 2:0
«СКА-Хабаровск» - «Локомотив» - 1:2
«Спартак» - «Зенит» - 3:1