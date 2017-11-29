«Наполи» одна из самых ярких команд Европы

Неаполитанская команда за 14 туров забила в серии А 35 голов – ее средняя результативность составляет по 2,5 мяча за матч. Больше отличился только «Ювентус» – 40 мячей.

Но туринцы в большей степени за это должны быть благодарны аргентинской парочке Игуаин - Дибала, чем философии игры – такого крена в атаку, как у Неаполя, у Турина нет. По данным WhoScored.com, «Наполи является лучшей командой Италии по владению мячом (60,6%), количеству передач (688 за матч), точности передач (88,7%), количеству ударов (18,4).

При Маурицио Сарри «Наполи» неизменно использует одну схему 4-3-3 с одним центральным нападающим. В «Краснодаре» Федор Смолов привык играть единственным центральным нападающим. Плюс привык, когда партнеры рядом быстро комбинируют и ищут возможность для проникающих передач. В Неаполе их дефицита нет. А вот к подачам в штрафную команда прибегает не часто – в среднем 16 раз за матч, это 17-й результат в лиге. Смолову такой расклад был бы явно по душе. В какой-то степени «Наполи» - это «Краснодар» прокачанной версии: команда также стремится к красоте, но все делается быстрее и качественнее.

Фактор Маурицио Сарри

Тренирует «Наполи» 58-летний Маурицио Сарри. Стать футболистом ему не посчастливилось. Будучи юношей, днем он работал в банке, а вечером играл в футбол на любительском уровне. Тренировать деревенские команды он начал еще в 30 лет, а ближе к 40 окончательно расстался с банковской деятельностью, перелечившись на тренерскую. Когда подобное происходит, тренеру должно быть что явить миру. Иначе зачем? Сарри пришел в футбол, чтобы дать людям зрелище.

Вот что однажды сказал Сарри, когда до «Наполи» еще было далеко: «Даже находясь на дне турнирной таблицы, мы должны играть в свой футбол». Что такое футбол Сарри? «Я хочу видеть зрелище – футбол с высокой интенсивностью и темпом. Об этом прошу свою команду», – сказал Сарри, когда возглавлял «Эмполи».

У феномена Сарри есть фактор, который нельзя не отметить. В серии А тренер дебютировал лишь в 55 лет. С «Эмполи», который и поднял в элиту из серии В. Более 20 лет упорности привели наставника к успеху. Чего ему было бояться? С какой стати отказываться от атакующей игры? Он и не стал этого делать. Даже в Турине против чемпиона: «План на матч на «Ювентус Стэдиум»? Отвечать атакой на атаку. Мы должны выйти и получать удовольствие». «Эмполи» проиграл, но отнюдь не разгромно – 0:2. А второй гол и вовсе получил в компенсированное время.

Сарри относится к категории тренеров, которые учат игроков футболу. И поэтому они становятся сильнее. На тренировках «Наполи» летают дроны, а на аналитических занятиях тренер разжевывает футболистам все детали. После сезона-2015/16 Гонсало Игуаин, забивший в серии а 36 голов, в первую очередь отметил Сарри: «Мое счастье – появление в моей жизни Сарри. Он объяснил мне, в чем нужно прибавлять, а я прислушался». Это был третий год Гонсало в чемпионате Италии, раннее он не забивал больше 18 голов!

Сарри умеет не только объяснять детали, но и мотивировать спортсменов. Опять обратимся к истории Игуаина. После того суперсезона игрока Сарри сказал: «Гонсало развлекался. Чтобы подобное было, я мотивировал его всеми средствами». Иногда Сарри прибегал к критике – ругал форварда за один гол, потому что он мог забить три. А перед началом того сезона и вовсе назвал лентяем, заявив, что лишь лень мешает ему стать лучшим бомбардиром Европы. Самолюбие игрока было задето. И тогда он решил сесть на диету и похудел на четыре килограмма. Об особенностях диеты рассказал сам нападающий: «Я не употребляю красное мясо, но в моем меню много рыбы и морепродуктов. Я отказался от сахара, отдав предпочтение фруктам и меду».

Теперь важность Сарри в своей карьере Игуаин не забудет никогда: «Он мне как отец. Сарри делал акцент на моих недостатках – мой папа поступал также. Я благодарен ему. В «Наполи» было магическое время».

Если Смолову посчастливиться поработать с Сарри, то Маурицио найдет минусы у нашего нападающего. Возможно, открывания не в те зоны. Или передерживание мяча. И точно он найдет способы, как улучшить игру футболиста.

Даниэле Беллини – самый громкий диктор Европы

На футболе в Неаполе потрясающая атмосфера – город живет футболом. Так был всегда, а сейчас особенно – команда борется за титул. В среднем на домашних матчах неаполитанцев в этом сезоне бывает 44 479 зрителей.

Неповторимым стадион «Сан Паоло» делает диктор Даниэле «Децибел» Беллини – более эмоционального в мире не найдешь. Когда несколько лет назад «Наполи» играл с «Боруссией» в Лиге чемпионов (2:1), то фамилию Гонсало Игуаина, автора гола, Беллини повторил девять раз - под этим номером играет футболист. По признанию диктора, у аргентинца очень приятное имя для подобных забав.

Впрочем, произнесение имени аргентинца девять раз рекордом диктора не является. Так, однажды имя бельгийца Дриса Мертенса он повторил одиннадцать раз, хоть и играет тот под четырнадцатым номером. Не осилил? Сбился? Ни и ни другое! «Я хотел повторить десять раз, но произнес одиннадцать – это эмоции! Десять – это мой максимум. И то, если игрок забивает в большом матче. В противном случае я останавливаюсь на пяти повторениях», – объяснил Беллини.

А теперь представьте, как самый громкий диктор Европы объявляет автором гола нашего Федора Смолова. Черт, как же это было бы круто!