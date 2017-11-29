«Советский спорт» о том, почему зима – не лучшее время для трансфера Федора Смолова в «Наполи».

У Сарри сидит в запасе даже Джаккерини

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри придерживается принципа «играют сильнейшие». Основной игрок должен выбиться из колеи, чтобы вышел резервист.

Летом 2016 года в «Наполи» перешел Эмануэле Джаккерини. Он был ключевым игроком сборной Италии Антонио Конте на Евро-2016 и был на том турнире в числе самых бегущих игроков. В матче с Испанией (2:0) в 1/8 финала он пробежал 12,97 км, что до этого на турнире не удавалось никому. Казалось, такой футболист «Наполи» подойдет, ведь в похожем ключе играют Гамшик и Аллан, также бегающие от своей штрафной до чужой. Но в «Наполи» Джаккерини осел в запасе! В минувшем сезоне в чемпионате Италии он провел на поле лишь 285 минут, а в стартовом составе появился только один раз! В этом сезоне дела у него складываются не лучше – 59 сыгранных минут, только выходы на замену.

Джаккерини – итальянец. Но даже это ему не помогает чаще попадать в состав. Значит, Федору Смолову будет еще сложнее. Ему нужно будет выигрывать конкуренцию, чтобы играть. Задвинуть на скамейку нынешнего Дриса Мертенса (10 голов – четвертый бомбардир соревнования) нереально. Тем более в год, когда «Наполи» борется за скудетто.

В чемпионате Италии сыграно 14 туров. Все эти игры начинали с первых минут крайние нападающие – Кальехон и Инсинье. 13 раз попадал в стартовый состав Дрис Мертенс. Можно сказать, что их некому заменить. Отчасти полноценной замены и правда нет. Но в начале сезона был в строю Аркадиуш Милик, вышедший с первых минут лишь один раз в шести поединках. Осенью поляк выбыл из игры из-за разрыва крестообразной связки правого колена. Интересно, что год назад подобное у него случилось с крестообразной связкой на другой ноге. Вот уж не везет.

В Италии нет зимней паузы

«Наполи» нужен нападающий. Совсем без запасных имеющих опыт нападающих команде, сражающейся за титул, быть нельзя. Но зимой команда возьмет (если возьмет) игрока именно что в запас. Маурицио Сарри просто некогда будет вписать новобранца в свою систему координат. В чемпионате Италии есть зимняя пауза, но она составляет всего две недели. Если быть точнее – в нынешнем году 15 дней.

Важно отношение к этой паузе. Сарри его высказал год назад, после выхода с зимних каникул: «Правила удивляют. Странно прерывать чемпионат на 17 дней, из которых футболисты отдыхают только семь. Подобное не лучшим образом сказывается на физическом состоянии спортсменов. Считаю, что во время праздников нужно играть. Если говорить о психологии, то мы в хорошем состоянии, а физику оценим во время игры».

Получается, что столь скоротечная пауза не дает футболистам возможности толком отдохнуть, а тренерам лишь усложняет жизнь.

ЧМ-2018

Если «Наполи» решит купить Смолова, то велика вероятность, что Федор играть будет редко. А это очень плохо в год домашнего чемпионата мира. Как туда попасть на соревнование?

Чтобы попасть в стартовый состав команды Маурицио Сарри, нужно не просто быть сильнее конкурента, но и терпеливым. В чемпионате Италии-2015/16 Дрис Мертенс попал в стартовый состав всего лишь шесть раз! Потому что слева основным был Лоренцо Инсинье – 34 попадания в «старт». Не помогало Мертенсу даже то, что уступал конкуренту он не сильно. А впереди у Неаполя действовал Игуаин – 35 игр с первых минут.

Попасть в «Наполи» само по себе – круто. За полгода до ЧМ-2018 – не совсем.