Жребий брошен и пути назад быть не может. Всем придется мириться с волей случая. Несмотря на весь пугающий фатализм этих двух фраз, речь идет о приятном и праздничном мероприятии - жеребьевке чемпионата мира. Какой турнир может обойтись без жребия? Сеяный команды и игроки, корзины, мировые звезды, телекамеры и прямые эфиры для миллионов зрителей – необходимые атрибуты грандиозной «заманухи» чемпионата мира по футболу. Те, кто не пробился в финальную часть смотрят на звезд, тем же, кому предстоит играть, грызут ногти в ожидании соперников. Жеребьевка большого турнира на самом деле серьезное мероприятие, расписанное буквально по секундам: права на ошибку нет ни у кого. Это сложный механизм, театральное представление с элементами случайности, реалити-шоу, где исход неизвестен никому. Или все-таки известен?

Из кабинетов на экраны ТВ

Свою историю жеребьевка ведет параллельно с чемпионатами мира. Впервые делить команды по группам с помощью жребия попробовали на первом мундиале в Уругвае в 1930 году. Ехать так далеко особо никто не горел желанием. Но авторитетом и нечеловеческими усилиями Жюль Риме заманил на турнир 13 участников. ФИФА организовала временный штаб в Монтевидео и за три дня до первого матча за закрытыми дверями в камерной обстановке «раскидала на глазок» команды по группам. Это был первый опыт проведения мирового первенства. С того момента не только формат самого турнира неоднократно менялся, но и критерии и формы жеребьевки претерпевали частые модернизации. В 1934 году жеребьевку провели сразу перед отбором, потому что с места в карьер разыгрывались матчи на вылет. Вторая мировая война внесла свои коррективы даже в футбол. Первый послевоенный чемпионат 1950 года решили проводить подальше от возрождавшейся от бомбежек Европы – в Бразилии. Политика шла рука об руку со спортом, а мундиаль после страшной геополитической трагедии – событие политическое. Организаторы не нашли ничего лучше, чем провести жеребьевку в кабинетах министерства иностранных дел Бразилии. Но ФИФА быстро устала от душных комнат, тем более приближалась полувековая годовщина существования организации и надо было придумать что-то эдакое.

И ведь придумали! ФИФА закатила грандиозный банкет в фешенебельной гостинице «Санкт-Готтард» в Цюрихе. Но чтобы два раза не платить за аренду, жеребьевку приурочили к торжеству. Неподготовленному морально человеку сложно разобраться в хитросплетениях формата жребия того года. Сразу половину участников записали в сеяные, которых выбирали путем тайного голосования. Отборочные матчи еще не закончились, а жеребьевку уже провели. Начались нестыковки. Место вылетевшей Испании зачем-то отдали Турции, а не будущему чемпиону мира – ФРГ. Странно это все было. Зато сэкономили. А вот организаторы мундиаля в Швеции подошли к делу с умом. В борьбе за сбалансированный состав групп они развели четыре британские команды, четыре латиноамериканские, четырех представителей континентальной Европы. Получилось довольно справедливо.

На чемпионат мира в Англии пришлись радикальные нововведения. Впервые в истории жеребьевку транслировали по телевизору! Наконец-то люди увидели, как же все-таки их команды попадают на сложных или слабых соперников. В качестве фоновой локации ФИФА вновь выбрала отель в Лондоне под красивым названием «Роял Гарден».

Церковный мальчик и храм индейцев-майя

До чемпионата мира 1974 года в ФРГ команду из Советского Союза не допустили – отказались играть против Чили, за что и поплатились. Политизированность футбольного праздника буквально висела в воздухе. Чтобы немного снизить градус напряжения, организаторы пригласили распределить команды мальчугана из церковного хора. Хитрый ход – ребенка и в мошенничестве не заподозришь, особенно если он вхож в церковь. Малыш, не долго думая, взял, да свел ФРГ и ГДР в одной группе. Организаторы рискнули вновь и решили провести опасный матч. ГДР выиграли с минимальным счетом 1:0, а ФРГ стали чемпионами. Вроде бы все остались довольны.

А вот аргентинцы воспользовались помощью математиков. По какой-то непонятной системе или формуле команды распределились по группам. От жалоб недовольных не было отбоя, а мероприятие в театре имени героя освободительного движения народов Латинской Америки генерала Сан Мартина признано одной из самых неудачных идей ФИФА. От математиков решили отказаться, а вместе с тем увеличили количество участников с 16 до 24. Спустя четыре года прошла жеребьевка в Мадриде, в которой приняла участие королевская семья. Но она заслуживает отдельного рассказа позднее.

Мексика ударилась в национальный колорит, кидая жребий к своему второму мундиалю. Телестудию оборудовали декорациями под древний храм индейцев майя, а три мальчика в национальных костюмах впопыхах проводили манипуляции с мячами в корзинах. Телеканалы неохотно выделяли время для трансляции футбольного мероприятия, поэтому детишки раскидали команды по группам за 23 минуты, поклонились и пропали из эфира.

«Звездная» болезнь для больших аудиторий

Вскоре стало ясно, что детские утренники не впечатляют зрителей. Народ требует зрелищ, а каналы готовы покупать права на трансляции, только если это будет давать рейтинги. Кому как не итальянцам было суждено пустить пыль в глаза мировой общественности во время жеребьевки. Гении вокала итальянской эстрады, тенор Лучано Паваротти и кинодива Софи Лорен – лишь неполный список всех участников гала-концерта под названием «жребий чемпионата мира в Италии 1990 года». Рим пылал яркими красками, а Пеле и Марадона даже немного затерялись на этом непривычном фоне. По иронии судьбы продолжать традицию зрелищных жеребьевок выпало американцам. Кто, если не они умеют делать шоу из пустого места. Вопреки ожиданиям, местных не сильно впечатлило происходящее – соккер не имел большой популярности. Но само мероприятие прошло с размахом. Там, где тратят большие деньги, обретают мечту и теряют последнюю надежду – в Лас-Вегасе - команды распределяли в последний раз по старой схеме.

Но где собрать болельщиков, чтобы гарантированно иметь большую аудиторию? Конечно, на стадионе. В 1997 году Франция провела жеребьевку прямо на марсельском «Велдроме». Впервые в истории сразу 32 команды были разбросаны по группам на глазах у 38 тысяч зрителей. Ловкость рук и никакого мошенничества, как говорится. Этому турниру суждено было быть самым масштабным из всех предыдущих.

Примечательно, что в последние годы жеребьевка финальной части мундиаля стала отражать в какой-то мере колорит и своеобразные стереотипы, связанные со страной. К 2002 году в Японии и Корее отбор прошел очень рассудительно. Финал отдали японцам, жеребьевку – корейцам. Действо в выставочном центре в Пусане больше походило на неспешную чайную церемонию. Четырьмя годами позже немцы отличились привычной им выдержанностью и вниманием к мелочам. Церемония транслировалась сразу в 150 стран мира! Стиль высоких технологий прекрасно сочетался со звездами мирового футбола – Роже Милла, Йоханом Кройффом, Пеле и Лоттаром Маттеусом. На презентации официального мяча Teamgeist символический удар нанес Михаэль Баллак.

А вот первый чемпионат мира на африканском континенте ознаменовался приездом красавицы Всея Голливуда Шарлиз Терон. Помогал ей, естественно, Жером Вальке, Дэвид Бекхэм и Джон Смит. В прямом эфире мероприятие увидели болельщики из 250 стран по всей планете Земля. Бразилия удивила всех и провела жеребьевку не в раскрученном Рио или Сан-Паулу, а в богом забытом курортном городке Коста-ду-Сауипе. Большинство именитых гостей, наверное, и знать не знали о таком месте до приезда туда. Лоттар Маттеус так втянулся в проведение жеребьевок, что приехал и в Бразилию. Компанию ему составили Альсидес Гиджа, Джеффри Херст, Кафу, Фабио Каннаваро, Зинедин Зидан и даже Марио Кемпес. Теперь очередь за Россией!

Чем мы планируем удивить мир?

Мы, как известно, любим делать все лучше всех и масштабнее всех. По-крайней мере пытаемся это сделать. Нам не нужны стадионы или отели с ресторанами. Мы решили кинуть жребий прямо в самом сердце страны – в Кремле! Сайт ФИФА по этому поводу четко дает понять болельщикам – лучше места для такого грандиозного события в России нет: «Для жеребьевки чемпионата мира, важнейшей вехи на пути к турниру, было трудно найти более уникальное и историческое место, нежели Кремль».

С местом все ясно – пафосно и статусно. Официальный девиз нашей жеребьевки недвусмысленно намекает – в Кремле соберется весь спортивно-политический бомонд: «Смотри, как сойдутся звезды». Вот сойдутся звезды тянуть жребий и посмотрим, как сойдутся звезды для сборной России. В числе «сходящихся» такие легенды футбола, как Диего Марадона, Гордон Бэнкс, Кафу, Фабио Каннаваро, Диего Форлан, Лоран Блан и Карлес Пуйоль. Кубок мира в Москву привезет немец Мирослав Клозе и появится с ним на сцене. Вести церемонию будет большой критик ФИФА Гари Линекер и российский спортивный журналист Мария Командная.

В интервью «Советскому спорту» Мария рассказала о своей новой роли во время престижной церемонии.

- Как ты узнала о том, что ведешь церемонию? Как это было?

- Когда мне позвонили организаторы и сказали, что мою кандидатуру рассматривают на ведение жеребьевки, я пришла в восторг. Но решила не радоваться раньше времени, пока все окончательно не подтвердилось.

- Это давно определилось?

- На прошлой неделе был звонок.

- По какому принципу тебя выбирали? Ведь надо удовлетворять сразу трем критериям: разбираться в футболе, быть красивой девушкой и говорить на хорошем английском?

- У меня было собеседование с сотрудниками ФИФА: им нужно было проверить мой уровень английского и то, как я ориентируюсь в мире футбола. На следующий день мне прислали контракт.

- Что уже тебе известно о церемонии? Есть какой-то сценарий?

- Я буду находиться на одной сцене с Гари Линекером и другими легендами футбола. Ощущаю себя очень счастливым человеком.

Чемпионат мира по футболу FIFA — это шанс показать всему миру, какая у нас замечательная страна и какие прекрасные и гостеприимные люди живут в ней. За церемонией Жеребьевки будут следить футбольные болельщики, причём все без исключения. Это реальный шанс подружиться — вне зависимости от того, откуда ты. Футбол объединяет, футбол — это язык, на котором говорит весь мир.

- С Линекером уже общалась?

- Пока подписались друг на друга в твиттере. Обменялись парой сообщений.

- За последние 12 месяцев ты успела вписаться сразу в кучу разных проектов – «Матч-ТВ», FOX SPORTS, Первый канал, теперь жеребьевка. И каждый раз это была «сбыча мечты». Еще мечты остались?

- Я работаю в спортивной журналистике с 17 лет. Быть спортивным журналистом — это грандиозное путешествие, для меня — самое захватывающее в жизни. Сейчас оно привело меня на одну сцену с Гари Линекером и другими футбольными звёздами. Верьте в себя, в свои мечты, и тогда у вас всё получится — точно вам говорю.

Не обошлось и без отечественного ассистента жеребьевки – им стал прославленный футболист Никита Симонян. Поступает информация, что в Кремле появится даже президент России Владимир Путин. В общем, уже совсем скоро мы увидим все своими глазами и сможем оценить, насколько у ФИФА и оргкомитета получилось превратить в жизнь все задуманное.

«Посторонним» вход воспрещен!

Жеребьевка – штука странная, вроде бы все стараются провести ее честно, но все равно остаются недовольные. Примерно та же история с пригласительными на грандиозное мероприятие, количество которых, как известно, строго ограничено. Отсутствие той или иной звезды – дело привычное. Даже Пеле попал в список «забытых» на жеребьевке к чемпионату мира 2014 года. Тем не менее, в нашем случае очень странным выглядит отказ пригласить на церемонию жеребьевки, например, прославленного вратаря Анзора Кавазашвили. Советский футболист был в составе той самой сборной СССР, которая дошла до полуфинала чемпионата мира 1966 года.

Сам Анзор Кавазашвили рассказал о том, как узнал об отсутствии приглашения в интервью.

- Как вы узнали, что вас не пригласили?

- Мне в середине ноября позвонил заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира в Англии 1966 года Владимир Пономарев, защитник сборной команды СССР. И сказал, что его пригласили - позвонили из РФС. И сказали якобы, что должен мне Мирзоян (председатель Союза ветеранов футбола России - прим. ред.). тоже позвонить и пригласить. Прошла неделя – тишина. И я заволновался. Позвонил сам Мирзояну. Он ответил, что комиссия ветеранов во главе с Симоняном, Колосковым и Мирзояном вынесли решение рекомендовать шестерых заслуженных ветеранов футбола на жеребьевку 1 декабря в Кремле. Подготовили список. В этом списке первым номером стоял, по словам Мирзояна, я. Дальше – Володя Пономарев, Афонин Валентин, Парамонов Алексей Александрович и Гершкович.

- И почему потом вас там не оказалось?

- Мне Мирзоян говорит: список мы передали, но после получения списка из Оргкомитета мне сказали вычеркнуть Кавазашвили в связи с тем, что у нас с ним постоянные конфликты. Рекомендовали ввести другого. И он ввел Кузнецова Дмитрия. Я ему сказал: а кто это сказал? Мирзоян не назвал фамилию. Но я начал делать аналитический обзор. Я многое предугадываю за год, за два. Я даже книгу свою выпустил и там писал за год до чемпионата мира в Бразилии, как и что, какие были поступки сделаны нашими руководителями футбола. Я очень удивлен, что меня кто-то вычеркнул. Подумал и решил: это может сделать только генеральный директор Оргкомитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин.

- Почему?

- После этого, видимо, господин Сорокин на меня очень злился. И я это почувствовал, когда начались мероприятия, посвященные различным знаковым событиям в России. Когда в Санкт-Петербурге в 2016 году был Кубок конфедераций, жеребьевка была, меня никто не пригласил. Я был удивлен. Когда сейчас мне так сказали, что вычеркнули меня из оргкомитета, я заволновался: надо, чтобы справедливость восторжествовала. Я не бомж, не бандит, не вор. Я – заслуженный футболист, который единственный раз и в единственном числе вратарь сборной команды СССР, вместе с Львом Яшиным стал бронзовым призером!

- Это же чемпионат мира 1966 года - самый успешный в истории сборной СССР?

- Первую игру чемпионата мира в Англии со сборной Кореи играл я. Вторую играл Лев Яшин. А третью играл опять я. И после этого мы вышли в следующий этап. И вдруг меня отсеяли просто так. Хочу напомнить нашим «уважаемым» руководителям футбола о том, что я на втором чемпионате мира в Мексике в 1970 году был основным вратарем. Лев Иванович Яшин был запасным. Я все игры играл. И мы вышли до 1/8 в финал. Мы случайно из-за ошибки судьи проиграли 0:1 в добавочное время сборной Уругвая. Меня признавали лучшим вратарем мира. И вдруг – такое отношение. Какие конфликтные ситуации могут быть со мной?

- Вы что-то предпринимали?

- Я обратился кое-куда, и мне посоветовали написать письмо в ФИФА и поднять вопрос на международном уровне. Но я этого не стал делать. Престиж моей страны, которая меня воспитала я никогда не опозорю. Но я хочу донести до этих людей: что вы делаете? Вы хотите мне отомстить за то, что я в книге написал правду? Я был законопослушным гражданином Советского Союза и Российской Федерации и остался им. Мне уже 77 лет. Меня оскорбить могут только при одном случае, если они преднамеренно будут забывать мое имя в футболе, вычеркнут меня из списка футбольных знаменитостей. Но в истории моя фамилия остается. Мне по сей день приходит огромная корреспонденция из-за рубежа, с моими фотографиями. Просят им выслать с моим автографом. Почему меня уважают за рубежом, а свои руководители спорта пинают мое имя?

- Еще кого-то не позвали?

- Позвали первый раз Пономарева и Афонина. До этого их тоже не звали никуда. Даже был позорный случай. В 2005 году один из моих советников Ионесян написал в Министерство спорта письмо о том, что просим предусмотреть в 2016 году, в связи с тем, что исполняется 50 лет с момента, когда в 1966 году единственный раз сборная Советского Союза стала бронзовым призером чемпионата мира. РФС на основании этого письма в план мероприятий внес, что в июле 2016 года провести торжественные мероприятия. Никаких торжественных мероприятий не было. Игра была на стадионе «Локомотив». Сборная Россия играла с Коста-Рикой или с кем-то, не помню. И вдруг меня, Малафеев, Пономарева и Афонина вызвали на стадион. И сказали, что вас будут чествовать. Приехал министр спорта Мутко, был Сорокин, Симонян. Первую игру отыграла команда. В перерыве нас вывели. А трибуна гудит. Под шум трибуны, ничего не слышно, диктор называет наши фамилии. Нам пожали руки. И вдруг диктор объявляет: здесь присутствуют наши легендарные футболисты. Назвали Кавазашвили, Малафеева, Пономарева. Про Афонина забыли. Он повернулся и ушел со стадиона. Симонян аж плакал со злости. Мы же легендарные футболисты. Нас осталось мало... Разве нельзя было организовать так, чтобы перед началом игры нас пригласили, поставили в центре вместе со сборными командами, объявили. Футболисты подошли бы, пожали руки. А так галочку поставили – и все закончилось. Люди, которые не имеют прошлого, у них никогда не будет будущего. Надо помнить о наших прошлых заслугах.

Не все бывает гладко, не все бывает честно

О результатах жеребьевки в Кремле будем говорить гораздо позже, когда все переварим и осмыслим. А пока кто хочется перейти от частного к общему и вспомнить самые заметные промахи и казусы на этапах проведения жребия на разных мундиалях. Тут мы плавно возвращаемся к истории 1981 года, которую оставили «на сладкое». В первый и последний раз организаторы решили положиться на электронику в процессе формирования групп. Из старомодных аппаратов вылетали шарики, , а тогдашний генсек ФИФА Зеп Блаттер их бережно открывал и зачитывал названия команд с бумажки. Интересно, что техника с самого начала начала протестовать против жеребьевки и всячески сбоила. Сборная Шотландии по ошибке уехала к Аргентине вместо Бельгии, из-за чего разродился настоящий скандал. С проблемой разобрались, но недовольных осталось немало. Больше связываться с электроникой не решались и делали все исключительно вручную.

Но и тут, как на зло, есть к чему придраться. Диего Марадона обвинил Софи Лорен в подтасовке результатов жеребьевки в 1989 году. Якобы, звезда вытянула легкий жребий для итальянцев с помощью нагретых шаров или магнита. В 2005 году «засветился» завсегдатай жеребьевок Лотар Маттеус. Вместо того, чтобы сразу вытащить шарик, он взялся за один, потом схватил другой. Тем самым снабдив сборную Германии самым легким, на первый взгляд, соперником – Коста-Рикой. Итальянцы, выстроили свою теорию, согласно которой одни шары нагреваются, а другие охлаждаются. Она в одночасье стала одной из самых популярных теорий заговора мирового футбола. В 2013 году бывший турецкий арбитр Ахмет Чакар выдвинул свое видение теории «горячих шаров», но на клубном уровне. Под подозрение попали Джанни Инфантино и Джорджио Маркетти. По словам Чакара, шары в руках футбольных функционеров во время жеребьевок Лиги чемпионов и Лиги Европы незаметно вибрировали, что помогло выбирать легких соперников определенным клубам.

Вокруг «горячих и вибрирующих шаров» ходят разные разговоры: кто-то считает такой метод выдумкой, кто-то даже имеет доказательства существования заговора. В данном случае интересно мнение бывшего главы ФИФА Зепа Блаттера о махинациях на жеребьевках. Кому-кому, а ему всегда есть, что сказать о грязных делишках мирового футбола.

– Жеребьевка ЧМ-2014 была очень благожелательна для Аргентины. Тогда была теория, что это случилось благодаря хорошим отношениям между вами и Хулио Грондоной (экс-глава Федерации футбола Аргентины).

– Был только один человек с такой властью в Европе. Артемио Франки (бывший глава УЕФА) так делал при жеребьевках клубных соревнований. Я не делал ничего подобного на ЧМ-1978.

Жеребьевка была чистой во всем, я никогда не дотрагивался до шаров. В отличие от других. Конечно, это возможно, что шары могут быть холодными и нагретыми.

– То есть теория про нагретые шары и холодные – это реальность?

– Конечно, это возможно технически. Такого не было в ФИФА, но я видел это при жеребьевках на европейском уровне. Такое, конечно, может быть, но в ФИФА такого при мне не было.

– И как же это делается?

– Шары кладутся в холодильник перед жеребьевкой, и малейшего касания потом хватает понять, нагретый это шар или холодный.

Впереди нас ждет грандиозное шоу с множеством звезд и прямыми трансляциями на сотни стран. Но результат будет как всегда один: команды узнают своих соперников, кто-то будет недоволен, кого-то удовлетворят результаты, а кто-то найдет очередную теорию заговора. Это – незаменимые атрибуты такого мероприятия, как жеребьевка. Так сложилась история, а иначе она не была бы столь интересна и увлекательна. Неправда ли?