Российский футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи о возможном переходе российского нападающего Федора Смолова в «Наполи» и мадридский «Реал».

«НЕ ВИЖУ СМОЛОВА В ОСНОВЕ «НАПОЛИ»

- Насколько вероятен уход Смолова в «Наполи»?

- Смолов – хороший, добротный футболист. Но насчет того, будет ли он играть в «Наполи», у меня есть определенные сомнения. Все-таки уровень итальянского гранда гораздо выше, чем уровень Федора.

Считаю, что это не более чем слухи. Впрочем, как и высказывания о том, что он может появиться в мадридском «Реале». Чемпионат уходит на паузу, соответственно, будет трансферное окно, и все кого-нибудь куда-нибудь будут отправлять. А вот разговоры о том, что он может уехать во «Фрайбург» или другие клубы средней руки немецкой Бундеслиги, мне кажутся более правдоподобными. Федя как раз соответствует этому уровню.

Я часто смотрю итальянский чемпионат. И наблюдая за тем, как ведет себя «Наполи», могу сказать, что игроком основы я его не вижу. Хотя, может, у тренера неаполитанцев иное мнение. Возможно, он считает, что без Смолова они не выиграют чемпионат.

- Эти разговоры появились после дубля Смолова в ворота Испании?

- Думаю, да. Он действительно неплохо выстрелил, но забить в товарищеском матче - это еще ничего не значит.

«СТАРТОВАЯ ЦЕНА СМОЛОВА - 15 МЛН ЕВРО»

- «Краснодар» играет в последнее время неровно. Вам не кажется, что Федор перерос чемпионат России?

- Наверняка он чувствует себя не в своей тарелке, но есть обязательства – контракт, условия которого он должен выполнять. В любом случае судьбу Смолова будет решать Галицкий. У каждого футболиста есть определенная цена. Любой игрок продается, и даже Месси. Просто все зависит от ставки. Если за Смолова предложат внушительную сумму, то Галицкий его продаст без раздумий.

- На ваш взгляд, сколько стоит Смолов? Какова его стартовая цена?

- Объективно он стоит 15 миллионов евро. Галицкий – грамотный специалист. Он понимает, что у Федора сейчас такой возраст, когда надо решать: или он уедет сейчас, или потом будет гораздо сложнее, ведь игрок не становится моложе.

В свое время мог уехать Алан Дзагоев, сейчас это уже проблематично. Надо уезжать тем, кто на пике. На сегодняшний день это Головин, Зобнин.

«ЕСЛИ СМОЛОВ УЕДЕТ СЕЙЧАС, МОЖЕТ ПРОПУСТИТЬ ЧМ-2018»

- Стоит ли Смолову уезжать прямо перед чемпионатом мира?

- Вот с этим тоже проблема. Допустим, он уедет в «Реал» или в «Наполи» и сядет там на лавку. Он может не попасть на чемпионат мира и, следовательно, ослабить сборную. Это серьезный риск. Пропустить такой турнир в родных стенах - крупное фиаско. Поэтому здесь надо взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать решение об отъезде.

В какой команде Федору Смолову нужно продолжить карьеру? «Краснодар»

«Зенит»

«Спартак»

«Шальке»

«Реал»

«Боруссия» (Дортмунд)

«Наполи»

«Арарат» (Москва)

«Халл Сити»

Федору пора заканчивать карьеру

Смолов должен вернуться в «Динамо»

Смолов будет играть в другой команде

- С «Краснодаром» Смолов не выиграет ничего, а с «Наполи» есть шанс завоевать скудетто. Может, стоило бы рискнуть?

- Если в клубе скажут, что с «Наполи» стопроцентный вариант, и тренер сам является инициатором этой сделки, тогда, разумеется, надо соглашаться. Но я не верю в достоверность самой информации. Чего греха таить: я как агент на своем опыте знаком с подобными вбросами. Это часть нашей работы.

Просто «Наполи» - слишком серьезная планка. Это все равно как если бы сказали, что Каррера завтра станет тренером «Барселоны». Уровень ответственности в чемпионате Италии достаточно высокий. Если неудачно сыграешь в одном матче, больше тебя не выпустят.

Я бы еще отметил то, что итальянцы очень прагматичные, они взвесят все до мелочей. Они Шевченко вели года три, следили не только за тем, как он играет, но и за тем, какой образ жизни он ведет, как питается, как одевается. Итальянцы очень педантичны в этих вопросах.

Одно дело брать свободного агента и совсем другое – покупать футболиста за деньги. Не забывайте еще и о том, что отступные «Краснодару» надо будет выплатить около 30 млн. Галицкий - олигарх, а не олигофрен. Он не отпустит футболиста даром.

- Если бы вы были агентом Смолова, посоветовали бы ему уехать или остаться в России?

- Конечно, я бы советовал ему уехать. Есть такие клубы, куда два раза не зовут. Но вариант со средним германским клубом более приемлемый.