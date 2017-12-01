ЦСКА против «Барселоны» - вроде бы звучная афиша. Однако каталонский клуб сегодня далек от своих лучших времен. После провала в прошлом сезоне, когда «Барса» впервые с 2005 года не попала в плей-офф Евролиги, ее состав заметно перекроился, причем по французской моде - прежде всего, за счет разыгрывающего Томаса Эртеля и центрового Кевина Серафена, пять с половиной предыдущих лет отыгравшего в НБА.

К встрече именно с этими двумя французами армейцы подготовились как следует. Эртеля сразу прихватил наш штатный «удав-персональщик» Никита Курбанов, а с Серафеном максимально жестко боролись и Отелло Хантер (он по ходу матча получил травму), и, конечно, Кайл Хайнс. Хотя и ЦСКА не досчитался некоторых своих козырей. Особенно Серхио Родригеса, который до большого перерыва играл скорее за «Барселону»: ни одного очка при трех потерях.

Впрочем, когда «Барса», проигрывавшая практически весь матч, в очередной раз догнала хозяев площадки в середине четвертой четверти, именно дальний бросок Родригеса положил начало ответному рывку ЦСКА. А его вторая «трешка» впервые покорила рубеж «+10» - 85:75 за 2.31 до финальной сирены. Дальше уже пошли формальности. Все закончилось так, как и ожидали: «Барса» - сопротивлялась, ЦСКА – побеждал.

Теперь - об отдельных личностях и героях. Во-первых, о Нандо Де Коло, который играючи (можно сказать, как ребенка) перепасовал партнера по сборной Франции Эртеля и вообще провел великолепный матч. Во-вторых, об Уилле Клайберне: форвард, строящий свою игру «от прохода» - затея по нынешним, массово-трехочковым временам не шибко модная, однако и она, как ни странно может приносить результат. Да еще какой!

В-третьих, браво Семену Антонову, который, в отсутствие Андрея Воронцевича, не просто «закрыл дыру», а проявил себя одним из лидеров суперклуба! Антонов и носился туда-сюда, как угорелый, и страховал всех подряд, и трехочковые швырял без раздумий и даже в проходы с удивительной наглостью лез. Просто молодец!

Плюс в четвертой четверти кроме Родригеса очень вовремя подключил свою «пушку» Кори Хиггинс. Для «Барселоны» это было чересчур. Я уже не говорю про Его защитное величество Кайла Хайнса, которого мне с недавних пор хочется называть не иначе, чем на Вы, и просить для него российского гражданства. Этот парень - явно из той же категории, что и Холден. Таких болельщики не забывают никогда.

ЦСКА по-прежнему делит лидерство в регулярном чемпионате с «Олимпиакосом». 20 декабря они встретятся лицом к лицу. В портовом пригороде Афин Пирее. Это будет нечто…

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10-й тур

ЦСКА (Россия) – Барселона (Испания) -92:78 (24:24, 20:15, 22:19, 26:20)

ЦСКА: Клайберн (22), Хиггинс (20), Де Коло (18+11 передач+4 перехвата), Антонов (10).

Барселона: Серафен (11), Эртель (11), Ханга (10), Копонен (10).

ЦСКА (Россия), Олимпиакос (Греция) – 8 побед, 2 поражения, Фенербахче (Турция) – 7-3, Панатинаикос (Греция) – 6-3, Химки (Россия), Маккаби Т-А (Израиль) – 6-4, Реал (Испания) – 5-4…