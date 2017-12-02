На рождественском фан-променаде перед матчем с «Уралом» «Зенит» превзошел сам себя: столько веселья нет ни в одном парке развлечений.

Солд-аут и хиты группы АВВА

«Зенит» продолжает поражать воображение болельщиков и владельцев других клубов чемпионата России. Фан-променад перед матчем на этот раз не просто привлек больше болельщиков, а реализовал все билеты. В день игры даже открыли продажу на временные трибуны, которые построили к чемпионату мира.

Еще одна причина солд-аута – бесплатный вход для детей до 12 лет. Это не просто так: 2 декабря фан-променад не простой, а рождественский. С 11 утра в каждом секторе стадиона «Стадиона Санкт-Петербург» что-то происходит: в одной части арены играют в FIFA, в другой – в настольный футбол, а в третьей вообще смотрят мультфильм про дядю Федора.

Рядом с чашей стадиона располагается крафт-ярмарка «Сейчастье», где продают много рождественских и не очень штук: валенки, шарфы, пледы, красивые шоколадки, мороженое. Там же диджей ставит новогоднюю музыку.

Новогодняя ярмарка в нескольких метрах от чаши стадиона «Санкт-Петербург» pic.twitter.com/Y6hY2fzB7V — Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 2 декабря 2017 г.

Кстати, о музыке: за два часа до начала матча большинство зрителей концентрируется на третьем этаже, где дает концерт группа Orhestra Beat. Музыканты отлично интерпретируют хиты Бруно Марса и главную песню Нового года – Happy New Year группы АВВА.

Шаверма и баскетболисты на футболе

Через полчаса прямо в чаше стадиона происходит что-то необычное: это актеры театра «Лицедеи» начинают новогоднее карнавальное шествие. Выглядит странно, но любопытно.

Новогоднее карнавальное шествие от @licedei_theatre на @spb_stadium! #ЗенитУрал A post shared by zenit_spb (@zenit_spb) on Dec 2, 2017 at 1:18am PST

Еще одна выдумка креативщиков сине-бело-голубых – новогодний базар. Работает базар по принципу обычных буфетов, но вот содержание поинтереснее: тут и плов, и яблоки в карамели, и самый главный петербургский фастфуд – шаверма.

На матче «Зенит» – «Урал» можно отведать любимое блюдо истинных петербуржцев A post shared by Советский спорт в СПб (@spbsovsport) on Dec 2, 2017 at 1:26am PST

Празднование Рождества и Нового года, хоть и так заранее, не может обойтись без Деда Мороза. Перед матчем «Зенита» сказочный персонаж должен быть еще и футбольным. Андрей Панюков, который в этом сезоне наколотил за «Зенит-2» уже 12 мячей, отлично подходит.

Другой Дед Мороз уже во время игры появляется на вираже и помогает фанатам поддерживать петербуржцев, которые к этому времени проигрывали 0:1.

Без баскетболистов тоже не обошлось – на этот раз в зоне БК «Зенит» Иван Лазарев и Шейн Уиттингтон. Игроки участвуют в конкурсах вместе с болельщиками, а потом раздают автографы и делают фото.

- Отличное, интересное мероприятие, – рассказал Лазарев в интервью "Советскому спорту в Санкт-Петербурге" – У болельщиков есть возможность посмотреть не только на футболистов, но и на баскетболистов. Кто-то, может быть, еще не столь близко знаком с нашей командой, а после подобных встреч подтянется на игры. И вообще, это здорово, когда баскетбольные и футбольные клубы дружат,

– Уже были на этом стадионе?

– Нет, здесь я еще не был. Мне тут нравится, все здорово, красиво, современно.

– По телевизору следите за играми футбольного «Зенита»?

– Вообще, я не большой фанат футбола. Если попадаю на прямую трансляцию, тогда, конечно, болею.

Матч с "Уралом" – последний домашний для "Зенита" в 2017 году. Году, в котором сине-бело-голубые вывели поход на матч РФПЛ на принципиально иной уровень. Остается только ждать, что придумают в Петербурге в 2018-м.