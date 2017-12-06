Накануне ЦСКА проиграл «МЮ» на выезде и вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы, о же самое может произойти и со «Спартаком».

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

ЦСКА без Лиги чемпионов

Вряд ли поражение ЦСКА от «Манчестер Юнайтед» на легендарном стадионе «Олд Траффорд» можно назвать неожиданным. Удивительным было то, как обескровленный травмами и дисквалификациями клуб дал бой самому дорогому на планете клубу. До 65-й минуты армейцы даже вели в счете. Но, стоило во втором тайме англичанам выдать минут десять игры на повышенных скоростях, как оборона красно-синих не выдержала. Итог – два гола за две минуты…

Сказка ЦСКА закончилась на 65-й минуте. Армейцы дали бой «МЮ»

Интересно, что за несколько часов до матча в прессе в очередной раз появилась информация о том, что Евгений Гинер продал ЦСКА. Причем об этом сообщил не футбольный эксперт, как бывало ранее, а экономист. Правда, в ЦСКА эту информацию назвали не только чушью, но и провокацией.

Экономист Никита Кричевский: Гинер продал ЦСКА

«Спартак» идет по пути ЦСКА?

Сегодня еще одному московскому клубу предстоит попытаться пробить себе дорогу в плей-офф Лиги чемпионов. Невероятное может сделать московский «Спартак». Вот только задача у красно-белых вряд ли легче, чем у ЦСКА – тоже Англия, тоже гранд, только на этот раз «Ливерпуль» на «Энфилде».

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В Англии к «Спартаку» относятся серьезно. Именитые английские эксперты под микроскопом изучали игру красно-белых. В итоге от них мы узнал о том, что чемпионское похмелье «Спартака» подошло к концу, а за Квинси Промесом следит не только «Ливерпуль», а вообще все английские гранды. Как бы такое давление не помешало лидеру «Спартака» показать свой лучший футбол.

«Спартак» накануне игры с «Ливерпулем": оценка английского футбольного эксперта

Кучука долой!

«Ливерпуль» пишем, ЦСКА – в уме… По-другому нельзя. Ведь уже в эти выходные состоится главное московское дерби – «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Уже даже судьи известны – на матче будет работать бригада во главе с Алексеем Николаевым. Интересно, что соперникам ЦСКА и «Спартака», «МЮ» и «Ливерпулю» в ближайшее воскресенье также предстоит провести свои дерби – против «Манчестер Сити» и «Эвертона» соответственно.

Николаев назначен на матч «Спартак» — ЦСКА

И еще одна важная новость из России – в ночи стало известно о том, что главного тренера «Ростова» Леонида Кучука отправили в отставку. Интересно, кто же теперь будет пытаться поставить на ноги обескровленный летом клуб?

СМИ: Леонид Кучук уволен с поста главного тренера «Ростова»

Зима близко

Уже декабрь, но настоящая футбольная зима начнется в январе, когда откроется зимнее трансферное окно. Правда, это не мешает обсуждать возможные переходы уже сегодня. Из Европы продолжают долетать слухи об интересе к Федору Смолову. На этот раз появились подробности интереса к лучшему русскому бомбардиру со стороны «Реала» - стало известно, как Федор охарактеризован в отчете, лежащем на столе у руководства королевского клуба.

Marca: В отчете, которым руководствуется «Реал», Смолов охарактеризован как «европеизированный русский»

Не так давно к Смолову приценивался и «Зенит». Но после того, как сине-бело-голубые получили от ворот поворот, они переключились на других форвардов с российским паспортом, будто Кокорина, Полоза и Дзюбы в составе им мало. Накануне стало известно, что трансфер Антона Заболотного в «Зенит» - почти решившийся вопрос.

В «Зенит» перейдет форвард сборной России, но это не Смолов [все детали]

Мы попытались понять, зачем при великолепном русском трио в атаке «Зениту» покупать еще одного нападающего. Оказывается, у сине-бело-голубых причин на это хоть отбавляй. В общем, ждем турбулентности в атаке питерского клуба.

Замена Дзюбе, напарник для Кокорина. Зачем «Зениту» Заболотный

Еще один трансфер, который хотелось бы увидеть – переход Вячеслава Караваева в какой-нибудь из российских клубов. Защитник уже показал свой уровень в чемпионате Чехии в прошлом сезоне и мог вернуться в нашу страну еще летом, но решил остаться и ошибся. Новый итальянский тренер пражской «Спарты» его даже в заявку не включает. Вполне возможно, что зимой он вернется на родину.

Караваева пора спасать, и сделать это должен «Спартак»

Раз уж появилось так много трансферных слухов, мы решили не ждать января, а уже сейчас собрать рейтинг самых ожидаемых переходов этой зимы в российском футбольном первенстве. Если хотя бы половина из слухов подтвердится, зима нас ждет очень жаркая.

Бездомный Дзюба и ноунейм для «Спартака»? 9 самых ожидаемых трансферов зимы

Кстати, еще один интересный вариант для иностранных клубов – молодой нападающий московского ЦСКА Федор Чалов. Накануне он официально был признан лучшим молодым футболистом России в прошедшем году. Это звание практически гарантирует неплохую карьеру, ведь его раньше удостаивались Александр Кержаков, Игорь Акинфеев, Александр Кокорин и Алан Дзагоев.

Чалов — лучший молодой игрок РФПЛ 2017 года