Два мяча в ворота соперника провели молодые воспитанники «быков» Игнатьев и Грицаенко.

УЖЕ ПРИВЫЧНЫЕ «МИНУС 15»

Матч в Перми открывал субботний игровой день последнего тура года. Краснодарцы выиграли четыре матча из пяти последних и к паузе в чемпионате подошли в качестве одного из претендентов на путевку в Лигу чемпионов – отставание от шедшего третьим ЦСКА к стартовому свистку составляло всего два очка.

Пермяки же с начала сезона не могут выбраться из подвала турнирной таблицы. В 19-м туре они потерпели крупное поражение в Уфе (0:3) и в заключительном домашнем матче года хотели реабилитироваться перед своими болельщиками. Правда, на трибунах зрителей собралось немного. Оно и понятно – «минус 15» не самая футбольная температура. Но разве стоило ожидать в Перми 10 декабря чего-то другого?

«Быки» прилетели на гостевую встречу без своего главного бомбардира Федора Смолова, получившего повреждение приводящей мышцы. В отсутствие основного форварда наставник «горожан» Игорь Шалимов дал шанс проявить себя 18-летнему клубному воспитаннику Ивану Игнатьеву (и забегая вперед, отметим, что он им воспользовался сполна). А в центре обороны появился еще один продукт академии «Краснодара» - Алексей Гриценко. Его появление также можно объяснить кадровыми проблемами – в матче не смог принять участие столп краснодарской обороны Андреас Гранквист.

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ «КРАСНОДАРА»

Именно молодому защитнику и удалось открыть счет в начале встречи. Гости получили право на угловой, а Грицаенко, пользуясь тем, что защитники соперника скучились в районе 11-метровой отметки, открылся на дальнем углу штрафной площади и без сопротивления головой прицельно пробил в дальний угол.

Быстрый гол поставил команду Гаджи Гаджиева в неудобное положение. Пермяки хорошо умеют строить игру от обороны, но после пропущенного мяча отсиживаться в защите смысла не было. Хозяева были вынуждены выделить на атакующие действия большие ресурсы, но в позиционной атаке выглядели неубедительно.

Чаще всего у хозяев что-то получалось правым флангом, где активничал новоиспеченный лидер сборной Нигерии Брайн Идову, однако большинство атак завершалось неточной передачей в штрафную, где за мячи старательно, но неудачно цеплялся Дарко Бодул.

Мастер-класс действий с мячом продемонстрировали краснодарцы, забив второй мяч в своем фирменном стиле. Павел Мамаев, Виктор Классон и Игнатьев разыграли на троих внутри пермской штрафной, и молодой нападающий с линии вратарской не мог промахнуться по воротам Артура Нигматуллина.

«КРАСНОДАР» В СПИСКЕ ФОРБСА

Хозяева ответили техничным ударом слета из центра штрафной в исполнении Бодула, но Андрей Синицын в красивом прыжке вытащил мяч из правого нижнего угла. К сожалению для местных болельщиков, вспышка пермяков активности носила локальный характер и быстро сошла на нет. «Горожане» уверенно довели тайм до победы и ушли на перерыв, ведя в счете с разницей в два мяча.

Не успели пермяки выйти из раздевалки, как счет стал уже 0:3. Гол соорудила все та же тройка Мамаев-Игнатьев-Классон. Первый взял игру на себя и пошел на троих защитников, но не смог сохранить мяч; форвард оказался первым на подборе и покатил мяч на шведа, которому не составило труда несильно, но точно пробить в угол ворот.

Понимая, что надо что-то менять, Гаджиев провел двойную замену в средней линии, выпустив вместо Михаила Костюкова и Саида Эззатоллахи Брауна Форбса и Януша Гола. И уже через две минуты ход 72-летнего специалиста сработал – Гол сделал проникающую передачу на ход Форбсу, тот выскочил один на один с Синицыным и расстрелял вратаря.

Забив, хозяева воспряли духом, придавили соперника и завалили его штрафную фланговыми подачами. Чтобы они были эффективнее, в нападение пошел даже центральный защитник Зайцев, а вскоре он уступил место на поле нападающему Сергею Прокофьеву. Гаджиев перешел на игру в два нападающих.

«Краснодар» в эти минуты выглядел неубедительно. Если в обороне команда действовала старательно, хотя и не без огрехов, то впереди у «быков» не получалось ничего. Создавалось впечатление, что гости владеют мячом только для того, чтобы не отдать его сопернику. Но Шалимов наблюдал за игрой команды со скамейки запасных, никак в нее вмешиваясь.

За десять минут до финального свистка Бодул мощным ударом из пределов штрафной посылал мяч в дальний угол ворот, но совсем немного не попал. А ведь отыграй хозяева второй мяч, концовка для «Краснодара» превратилась бы в ад. Но «горожане» отбились, записали на свой счет тяжелейшие три очка и на несколько часов вышли на третью строчку турнирной таблицы.